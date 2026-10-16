5 csillagjegy, akiknek sokkal jobb lesz az őszük, mint amire számítanak

Az ősz tartogathat olyan kellemes meglepetéseket, amelyekre most még gondolni sem mernél. Öt csillagjegy számára a következő hetek a váratlan fordulatokról, az új lehetőségekről és a régóta vágyott pozitív változásokról szólhatnak.
Kos
A Kos nyáron általában túlvállalja magát, aztán szeptemberben szembesül vele, hogy három projektet is félkészen hagyott. Idén ősszel viszont egy korábbi, nyári döntés kezd beérni: egy munkahelyi beszélgetés, amit talán már el is felejtett, most hoz egy olyan lehetőséget, ami pont a Kos erősségéhez, a gyors cselekvéshez illeszkedik. Nem kell hónapokig építkeznie, elég, ha most nem hátrál meg egy feladattól, amitől kicsit fél. A párkapcsolatban is könnyebb lesz: kevesebb a feszültség, mert a Kos ősszel ritkábban kapkod, inkább előbb végiggondolja, mit mond, mielőtt kimondaná.
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