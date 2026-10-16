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5 csillagjegy, akiknek sokkal jobb lesz az őszük, mint amire számítanak
Pexels

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5 csillagjegy, akiknek sokkal jobb lesz az őszük, mint amire számítanak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.16.
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Nem minden alakul úgy, ahogyan előre elképzeltük, és ez néha a lehető legjobb hír. Öt csillagjegy számára az ősz sokkal több örömöt és reményt tartogathat, mint amire most számítanak.

Az ősz tartogathat olyan kellemes meglepetéseket, amelyekre most még gondolni sem mernél. Öt csillagjegy számára a következő hetek a váratlan fordulatokról, az új lehetőségekről és a régóta vágyott pozitív változásokról szólhatnak.

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Kos

A Kos nyáron általában túlvállalja magát, aztán szeptemberben szembesül vele, hogy három projektet is félkészen hagyott. Idén ősszel viszont egy korábbi, nyári döntés kezd beérni: egy munkahelyi beszélgetés, amit talán már el is felejtett, most hoz egy olyan lehetőséget, ami pont a Kos erősségéhez, a gyors cselekvéshez illeszkedik. Nem kell hónapokig építkeznie, elég, ha most nem hátrál meg egy feladattól, amitől kicsit fél. A párkapcsolatban is könnyebb lesz: kevesebb a feszültség, mert a Kos ősszel ritkábban kapkod, inkább előbb végiggondolja, mit mond, mielőtt kimondaná.

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