Ez a 3 csillagjegy egyszerűen odavan az őszért! Köztük vagy?

Beköszöntött a pulcsis időszak és mindenhol érezzük a tökkel ízesített sütik és kávék illatát. Ez az úgynevezett „összebújós időszak”, ami nemcsak azt jelenti, hogy otthon bekuckózunk egy sorozattal, miközben kint esik az eső, hanem azt is, hogy sok pár számára ilyenkor dől el, hogy együtt maradnak-e.
A nyári flörtök és szerelmek ugyanis ilyenkor fordulnak komolyra, vagy éppen fulladnak ki. Nem mindenki szereti az esőt és azt, hogy korábban sötétedik, azonban valaki imádja ezt az időszakot és boldogan marad otthon egy jó könyvvel és egy bögre meleg kakaóval. Ezek főleg azok az emberek, akik szeretnek egyedül lenni és nem hiányzik nekik a nyári pörgés. Nézzük, melyik az a három csillagjegy, amely egyszerűen odavan az őszért.
1/3 Mérleg
A Mérleg jegy szülötte mindennél jobban vágyik a harmóniára és ezt az ősz elhozza neki. Szereti nézni az színpompás, hulló leveleket és igazán magára talál az évnek ebben a szakaszában.
Aki egy kicsit is introvertált, az szinte mindig várja az őszi időszakot, amikor igazán magára talál.
Nyáron a parkok és kirándulóhelyek tömve vannak emberekkel, míg ilyenkor ősszel nincs tömeg és zsúfoltság, így a Mérleg nyugodtan élvezheti a természet közelségét. Mivel a kültéri bulik és tevékenységek ilyenkor lecsengenek, többet jár össze a család és a baráti társaságok. A Mérlegnek pedig ők a legfontosabbak, hiszen egész életében arra törekszik, hogy környezete jól érezze magát.
Ilyenkor az a lényeges számára, hogy a hektikus nyár után újra feltöltődjön és szeretteinek hódoljon.
2/3 Bika
A Bika az egyik legkényelmesebb csillagjegy és mint ilyen, remekül érzi magát otthon. A kánikulai időszakban igyekszik eleget tenni barátai unszolásának és részt vesz nyári aktivitásokban, de míg azok sajnálják, mikor beköszönt a hűvösebb idő, addig ő ilyenkor a legboldogabb. Ilyenkor elfogadott, ha valaki otthon ül, és a Bika örül annak, hogy végre nem kell állandóan magyarázkodnia ezért, a jegy szülöttei ugyanis legszívesebben lakásuk melegében áldoznak egy kis kényeztetésnek.
Legyen az egy forró fürdő illatgyertyákkal, vagy egy finom vacsora elfogyasztása a kanapén, a Bika előszeretettel kuckózik be partnerével – vagy akár egyedül is – és hódol az élvezeteknek.
Ez a jegy hajlamos a „szép szomorúságra” és befelé fordulásra, amit a természet lelassulása és télre való felkészülése remekül szimbolizál.
Az őszt sokan amiatt a nyugodt atmoszféra miatt is szeretik, amit csak ez az évszak hoz el. Ilyenkor a költők, festők és írók is sokkal jobban érzik az inspirációt és szabad utat engednek művészetüknek. A kreativitás a befelé fordulásra hajlamos embereket megtalálja ilyenkor, ahogy a Skorpiókat is.
A saját gondolataiban elmerengő emberek szeretik nézni a természet változását, melyek nemcsak energiával, de új ötletekkel is feltöltik őket.
Az ősz ugyanis kiváló alkalom arra, hogy visszatekintsünk az év eddigi részére és levonjuk a következtetéseket, a Skorpió pedig fogékony erre.
Mivel a jegy szülöttei kimondottan szeretik a magányt, szeretnek elmerengeni az élet változásain, amit az ősz gyönyörűen demonstrál. Ez az évszak azt is megmutatja, hogy ahhoz, hogy az ember tiszta lappal kezdjen, sokszor el kell engednie bizonyos dolgokat és a Skorpió ezt komolyan is veszi. Előszeretettel hódol a magány szépségének, miközben a borongós, őszi utcákat nézi az ablakból.