iStock Címlap / Életmód / Ezotéria / „Ami nem a tiéd, engedd el” – 15... „Ami nem a tiéd, engedd el” – 15 buddhista idézet életről és halálról Írta Schuster Borka 2025.10.06. Néha segíthet, ha az igazán fontos dolgokat egy másik, a nyugati kultúrában megszokottól eltérő perspektívából is megvizsgáljuk. 🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi frontonA videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát. 1/15 Minden a perspektíváról szól. Ha a körülötted lévő világ nem valós, akkor a halál és a veszteség is csak út az élet értelmezéséhez. 2/15 A nyugati kultúrában gyakran a test a legfontosabb. Buddha gondolatai eltávolítják ezt a nyomást, hogy arra összpontosíts, ami valóban számít. Olvass még a témában 10 fun fact március szülötteiről, a Kos jegyűekről A 8 legragaszkodóbb kutyafajta: egy lépést sem tesz meg a gazdija nélkül Ezt csorgasd a vizedbe és nem lesznek édesség-rohamaid „Sárga az irigységtől” – Hétköznapi kifejezések spirituális jelentéssel 3/15 A konfliktus meghatározhatja az életünket. Régi viszályok, régi haragok... Ezek nemcsak visszatartanak az igazság felé vezető úttól, de mint ez az idézet is mutatja, értékes időt is igénybe vesznek. A cikk folytatódik, lapozz!«Előző1/5Következő» 🎯 Mások ezt olvassák „Ami nem a tiéd, engedd el” – 15 buddhista idézet életről és halálról Gyógyulás anyai ágon: női transzgenerációs traumák oldási lehetőségei Ilyen szuperképességed van csillagjegyed alapján 5 anyag, amiben nem izzadsz patakokban, és 4, amit jobb elkerülni nyáron Kiről mond többet egy viszonzatlan ölelés: aki adja, vagy aki nem tudja fogadni? 5 jel, hogy a fürdőszobád „kiment a divatból” – a lakberendezők szerint Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is! buddhistabuddhizmusélethalálidézetek HOZZÁSZÓLÁSOKSzólj hozzá a Facebook-on!