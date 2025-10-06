„Ami nem a tiéd, engedd el” – 15 buddhista idézet életről és halálról
iStock

Schuster Borka
Írta 2025.10.06.

Néha segíthet, ha az igazán fontos dolgokat egy másik, a nyugati kultúrában megszokottól eltérő perspektívából is megvizsgáljuk.

Buddhista idézetek életről és halálról
Minden a perspektíváról szól. Ha a körülötted lévő világ nem valós, akkor a halál és a veszteség is csak út az élet értelmezéséhez.

Buddhista idézetek életről és halálról
A nyugati kultúrában gyakran a test a legfontosabb. Buddha gondolatai eltávolítják ezt a nyomást, hogy arra összpontosíts, ami valóban számít.

Buddhista idézetek életről és halálról
A konfliktus meghatározhatja az életünket. Régi viszályok, régi haragok... Ezek nemcsak visszatartanak az igazság felé vezető úttól, de mint ez az idézet is mutatja, értékes időt is igénybe vesznek.

