Így védd meg a rozmaringot a téli fagytól: ez a takarás sokat segíthet

Az ősszel kiültetett rozmaring különösen érzékeny lehet a téli hidegre, főleg akkor, ha még nem volt ideje megerősödni a kertben. A megfelelő hely kiválasztásával és egy jól megválasztott takaróréteggel azonban jelentősen javíthatjuk az esélyeit arra, hogy tavasszal is egészségesen hajtson ki.
Miért érzékeny a frissen telepített rozmaring?
A rozmaring mediterrán eredetű, örökzöld félcserje, amelynek fagytűrése a fajtától és a termesztési körülményektől is függ. Egyes fajták a mérsékeltebb téli fagyokat jól viselik, mások már tartósabb hidegben is károsodhatnak.
Nemcsak a hideg, hanem a tartósan nedves, rosszul szellőző talaj is komoly problémát okozhat. Ilyen körülmények között a gyökerek könnyebben károsodnak, és a növény rothadásnak indulhat. Ezért a rozmaring számára a jó vízelvezetés legalább olyan fontos, mint a téli fagy elleni védelem.
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