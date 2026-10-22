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Így védd meg a rozmaringot a téli fagytól: ez a takarás sokat segíthet
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Így védd meg a rozmaringot a téli fagytól: ez a takarás sokat segíthet

Váradi Petra
Írta 2026.10.22.
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Száraz lomb, fenyőág vagy kertészeti fátyolfólia is segíthet megóvni a rozmaringot a téli hidegtől, de a megfelelő hely és a jó vízelvezetés legalább ilyen fontos.

Az ősszel kiültetett rozmaring különösen érzékeny lehet a téli hidegre, főleg akkor, ha még nem volt ideje megerősödni a kertben. A megfelelő hely kiválasztásával és egy jól megválasztott takaróréteggel azonban jelentősen javíthatjuk az esélyeit arra, hogy tavasszal is egészségesen hajtson ki.

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Miért érzékeny a frissen telepített rozmaring?

A rozmaring mediterrán eredetű, örökzöld félcserje, amelynek fagytűrése a fajtától és a termesztési körülményektől is függ. Egyes fajták a mérsékeltebb téli fagyokat jól viselik, mások már tartósabb hidegben is károsodhatnak.

A frissen kiültetett növények különösen veszélyeztetettek, mert gyökérzetüknek még nem volt idejük megfelelően megtelepedni.

Nemcsak a hideg, hanem a tartósan nedves, rosszul szellőző talaj is komoly problémát okozhat. Ilyen körülmények között a gyökerek könnyebben károsodnak, és a növény rothadásnak indulhat. Ezért a rozmaring számára a jó vízelvezetés legalább olyan fontos, mint a téli fagy elleni védelem.

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