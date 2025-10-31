Ilyen személyiségű emberekkel barátkozol, csillagjegyed szerint

Ha Kos vagy, az energikus, kalandvágyó és bátor emberek vonzanak a leginkább magukhoz. Imádod azokat, akik nem félnek kockázatokat vállalni, és akik mernek nagyot álmodni. A Kosok számára a spontán programok és az új kihívások illenek, tehát azokat az emberek tüntetik ki a figyelmükkel, akikkel újra és újra felfedezhetik a világot - és igazán vonzóak.



