Ilyen személyiségű emberekkel barátkozol, csillagjegyed szerint

Egyedül érzed magad egy buliban és azon gondolkodsz, vajon melyik az az ember, akivel tudnál egy jót beszélgetni? Ha te is olyan barátokat keresel – és miért ne tennéd – akik igazán passzolnak hozzád, a csillagokat is segítségül hívhatod! Nézzük meg, milyen személyiségű emberekkel barátkozol a legszívesebben a csillagjegyed alapján!
1/12 Kos – Az izgalomkeresők
Ha Kos vagy, az energikus, kalandvágyó és bátor emberek vonzanak a leginkább magukhoz. Imádod azokat, akik nem félnek kockázatokat vállalni, és akik mernek nagyot álmodni. A Kosok számára a spontán programok és az új kihívások illenek, tehát azokat az emberek tüntetik ki a figyelmükkel, akikkel újra és újra felfedezhetik a világot - és igazán vonzóak.
2/12 Bika – A megbízható társak
Te, mint Bika, az őszinte, lojális és gyakorlatias barátokra vágysz. Szereted azokat, akik megbízhatóak és mindig ott vannak, amikor szükséged van rájuk. Nem érdekelnek a felületes kapcsolatok, inkább azokat az embereket fogadod a kegyeidbe , akikkel mély és tartós barátságokat lehet kialakítani.
Ikrek jegyűként az éles eszű, kommunikatív és tájékozott emberek érdekelnek. Imádod az élénk, tartalmas beszélgetéseket és azokat az embereket, akik képesek kihívni és fejleszteni az érzelmi és intellektuális képességeidet. Gyakran barátkozol a munkahelyeden, vagy olyan körökben, ahol hasonló érdeklődésű és intellektuális szinten lévő személyek vannak.