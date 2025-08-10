Árulkodó jelek, hogy a párod hajlamos lehet a bántalmazásra

Sok kívülálló nem érti, hogyan élhet valaki bántalmazó kapcsolatban, miért nem lépnek azonnal a nők akkor, amikor csak a legapróbb esélyét látják annak, hogy rosszra fognak fordulni a dolgok. Nos, elsősorban azért, mert ez az egész egy hosszú folyamat, és olyan időszak előzi meg a probléma tényleges felszínre bukkanását, ami nagyban megnehezíti a kilépést. De milyen jelek árulkodnak arról, hogy a férfi hajlamos lehet a bántalmazásra?

Gyakran féltékeny és szabályokat állít fel

A féltékenységet sokan bóknak veszik, holott semmi köze nincs a szeretethez – csupán a kisajátításhoz. Persze, nem állítjuk, hogy rossz ember lenne a szerelmed csak azért, mert időnként féltékeny. De, ha semmi okot nem adsz arra, hogy aggodalmaskodjon (nem ok, ha egy volt osztálytársaddal kávézol, vagy megkérdezi az exed, hogy vagy), akkor nem igazán normális dolog, hogy verbálisan agresszív lesz az ilyen eseményeket követően.

Erre rátesz egy lapáttal, ha szabályokat állít fel neked – a korábbi példánál maradva: azonnal szólnod kell, ha az exed írt, vagy jó előre be kell jelentened, ha valakivel kávézni mész. Sokan a féltékenység hevében elfelejtik, hogy a szerelmük felnőtt ember, aki önálló döntésekre képes, ráadásul jogában is áll szabadon dönteni.

Ha a társad nem csak féltékeny, hanem érezhetően kontrollál is, akkor az mindenképpen aggodalomra adhat okot. Sajnos azok a férfiak, akik hajlamosak erre a magatartásra, a későbbiek során könnyen válhatnak bántalmazó partnerré (nem „csak” lelkileg).