Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

A szikra-fázis
Ez mindenki kedvenc időszaka, amikor kialakul a vonzalom. Ő tölti ki a gondolataidat, mindenről ő jut eszedbe, a párbeszéd gördülékeny, és még a hibáit is cukinak látod. Az agyad elönti a dopamin, ami gyakorlatilag a természet jelzése, hogy „figyelj oda erre az emberre.”
Ebben a szakaszban mindkét fél optimista, kíváncsi és izgatott, a másik rossz tulajdonságait minimalizálják és csak legyintenek rá. Ha együtt vannak, repül az idő, mert ez az időszak a kémiáról szól, nem arról, hogy valóban összeillenek-e. Ez az a bizonyos rózsaszín köd, ami sajnos nem tart sokáig.
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