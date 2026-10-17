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Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál
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Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

Szőke Angéla
Írta 2026.10.17.
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A bizonytalanság a kapcsolatban azt is jelentheti, hogy éppen most léptetek át egyik fázisból a másikba. Az ismerkedésnek és a szerelem kibontakozásának öt jól elkülöníthető szakasza van – de vajon te melyiknél tartasz most?

A szikra-fázis

Ez mindenki kedvenc időszaka, amikor kialakul a vonzalom. Ő tölti ki a gondolataidat, mindenről ő jut eszedbe, a párbeszéd gördülékeny, és még a hibáit is cukinak látod. Az agyad elönti a dopamin, ami gyakorlatilag a természet jelzése, hogy „figyelj oda erre az emberre.”

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Ebben a szakaszban mindkét fél optimista, kíváncsi és izgatott, a másik rossz tulajdonságait minimalizálják és csak legyintenek rá. Ha együtt vannak, repül az idő, mert ez az időszak a kémiáról szól, nem arról, hogy valóban összeillenek-e. Ez az a bizonyos rózsaszín köd, ami sajnos nem tart sokáig.

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