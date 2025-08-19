A mai időjárás majdnem tökéletes. Kellemes hőmérséklet, enyhe szellő

A hőmérséklet délelőtt 20-22 fok körül alakul, délután pedig 27-32 fokig emelkedik.
Az északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad, időnként 15-25 km/h sebességgel fújhat.
Óránkénti bontásban a mai időjárás nagyjából így alakul:
- 6-9 óra között: 20-22 fok, napos idő gomolyfelhőkkel, szél mérsékelt, csapadék nem valószínű.
- 9-12 óra között: 24-27 fok, továbbra is gomolyfelhős, napos idő, szél mérsékelt, csapadék nélkül.
- 12-15 óra között: 28-30 fok, szél mérsékelt, gomolyfelhők megmaradnak, eső vagy zápor nem várható.
- 15-18 óra között: 30-32 fok, napos idő gomolyfelhőkkel, szél mérsékelt, csapadék nélkül.
- 18-21 óra között: 27-29 fok, szél mérsékelt, gomolyfelhős égbolt, csapadék nem valószínű.
- 21-24 óra között: 23-25 fok, szél mérsékelt, gomolyfelhős, száraz idő.
A pollenhelyzet tekintetében ma közepes allergiás terhelés várható.
