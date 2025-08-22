Ezek a legegészségesebb alvópózok, és ezeket kerüld, mert kevésbé jótékonyak

Háton fekve: a gerinc egészségének támogatója
A háton fekvés a legegészségesebb alvópózok közé sorolható, amennyiben megfelelően meg van támasztva a nyak, a fej, és a gerinc. Ez az alvópóz csökkenti a nyakra és a gerincre nehezedő nyomást, illetve optimalizálja a test súlyának egyenletes elosztását.
Az életkor előrehaladtával a hátán fekvő alvás előnyös lehet abból a szempontból is, hogy az arcfekvést minimalizálja, elkerülve ezzel a felesleges ráncok kialakulását.
Oldalt fekve: a légzés megkönnyítője
Az oldalt fekvés, különösen a bal oldalon, kedvezően hathat az emésztésre és a gyomor savtartalmának csökkentésére, különösen azoknál, akik reflux betegséggel küzdenek. Ezenkívül ez az alvópóz segíthet a horkolás csökkentésében és a légutak szabadon tartásában.
Bár általánosságban véve a jobb és a bal oldal közötti különbség kicsi, a bal oldalra történő alvásnak vannak némileg előnyösebb hatásai a szív- és érrendszer egészségére, mivel ebben a pozícióban segíthet csökkenteni a mellkason belüli nyomást.