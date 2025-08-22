Ezek a legegészségesebb alvópózok, és ezeket kerüld, mert kevésbé jótékonyak

Az alvás a regeneráció és az egészségmegőrzés kulcsfontosságú eleme, ám nem csupán az alvás mennyiségére, hanem a minőségére, és ezen belül a választott alvópózodra is érdemes figyelmet szentelni. Kutatások kimutatták, hogy az alvás közbeni testhelyzet nemcsak a gerinc egészségére, hanem a légzés minőségére, az emésztésre és még a ráncosodásra is hatással lehet.

Háton fekve: a gerinc egészségének támogatója

A háton fekvés a legegészségesebb alvópózok közé sorolható, amennyiben megfelelően meg van támasztva a nyak, a fej, és a gerinc. Ez az alvópóz csökkenti a nyakra és a gerincre nehezedő nyomást, illetve optimalizálja a test súlyának egyenletes elosztását.

Az életkor előrehaladtával a hátán fekvő alvás előnyös lehet abból a szempontból is, hogy az arcfekvést minimalizálja, elkerülve ezzel a felesleges ráncok kialakulását.

Oldalt fekve: a légzés megkönnyítője

Az oldalt fekvés, különösen a bal oldalon, kedvezően hathat az emésztésre és a gyomor savtartalmának csökkentésére, különösen azoknál, akik reflux betegséggel küzdenek. Ezenkívül ez az alvópóz segíthet a horkolás csökkentésében és a légutak szabadon tartásában.

Bár általánosságban véve a jobb és a bal oldal közötti különbség kicsi, a bal oldalra történő alvásnak vannak némileg előnyösebb hatásai a szív- és érrendszer egészségére, mivel ebben a pozícióban segíthet csökkenteni a mellkason belüli nyomást.

