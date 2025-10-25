Pontosan ennyi alvásra van szükséged, életkorod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Pontosan ennyi alvásra van szükséged,...

Pontosan ennyi alvásra van szükséged, életkorod szerint

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.25.

Az alvás az egészségünk egyik legfontosabb alappillére, hiszen ez alatt töltődik fel a testünk és elménk egyaránt. Minden életkorban más-más mennyiségű pihenésre van szükségünk, de sokan nem is tudják, hogy pontosan mennyi alvás ideális számukra. Az alváshiány súlyos következményekkel járhat, befolyásolva a fizikai és mentális egészséget egyaránt. Olvass tovább, és tudd meg, mennyi alvásra van szükséged életkorod alapján, valamint miért fontos, hogy ezt a mennyiséget betartsd.

Az alvásigény az életkor előrehaladtával változik, hiszen a testünk különböző szakaszokban másként regenerálódik. Míg újszülöttként szinte az egész napot átalusszuk, felnőttkorban már kevesebb idő is elegendő lehet a teljes feltöltődéshez. Fontos felismerni, hogy a megfelelő pihenés mennyisége és minősége életkorfüggően alapvető az egészségünk szempontjából. Íme, hogy melyik életszakaszban mennyi alvásra van pontosan szükséged!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 Újszülöttek és csecsemők (0-3 hónap)

Újszülöttek és csecsemők (0-3 hónap)
Az újszülöttek életük első hónapjaiban szinte csak alszanak, akár napi 14-17 órát is. Ez az intenzív pihenési időszak azért szükséges, mert ekkor zajlik a leggyorsabb fejlődésük, mind fizikai, mind szellemi téren. Az alvás során a testük regenerálódik, az agyuk pedig feldolgozza az új ingereket, stabilizálva a létfontosságú funkciókat.

2/10 Csecsemők és kisgyermekek (4-11 hónap)

Csecsemők és kisgyermekek (4-11 hónap)
Ahogy a babák növekednek, az alvásidő kissé csökken, de a napi 12-15 óra még mindig szükséges az egészséges fejlődéshez. Ebben a korban a mozgás és a beszéd alapjainak elsajátítása kezdődik meg, így a pihenés kulcsszerepet játszik a tanulásban és az energiák visszanyerésében.

Olvass még a témában

3/10 Kisgyermekek (1-2 év)

Kisgyermekek (1-2 év)
Egy kisgyermek világát felfedezve, mozgás és beszédkészsége folyamatosan fejlődik. Ehhez napi 11-14 óra pihenés szükséges, amelybe általában egy délutáni szunyókálás is belefér. Ez segít abban, hogy a kicsik mindig energikusak és kiegyensúlyozottak maradjanak.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket

„Kisöcsém lett 13 éves koromban” – Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted nem akarsz gyereket
Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 

Ennek az 5 csillagjegynek vannak a legmagasabb elvárásai a szerelemben 
7 okos ötlet konyhai kukád tisztántartására és a jó illat biztosítására

7 okos ötlet konyhai kukád tisztántartására és a jó illat biztosítására
Ez a hajtípus szívja be leginkább a kellemetlen szagokat – és amit tehetsz ellene

Ez a hajtípus szívja be leginkább a kellemetlen szagokat – és amit tehetsz ellene
Csillagjegyed alapján ezért a kisállatért rajongsz inkább

Csillagjegyed alapján ezért a kisállatért rajongsz inkább
Milyen ismerősöd halt meg a legelképesztőbb szürreális balesetben?

Milyen ismerősöd halt meg a legelképesztőbb szürreális balesetben?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK