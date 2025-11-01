Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”

A copf nem csak sportoláshoz ideális frizura, hanem akár elegáns eseményekhez, vagy a hétköznapokban is viselheted valamelyik változatát. Különösen akkor mutat szépen, ha ápolt, fényes a hajad és nagy a volumene. Azonban arra is érdemes figyelni, hogy milyen magasra is teszed a copfodat – oldalról ugyanis az állvonaladra is hatással lehet.
Az „állvonal szabály” a tökéletes lófarok elkészítésénél
Ugyan a látvány nem minden esetben túlságosan szembetűnő, mégis az ilyen apró részletek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a frizurád. A trükk értelmében arra kell figyelned, hogy a copfod az állad természetes vonalát kövesse, tehát érdemes oldalról is megnézned a tükörben, hogy számodra mi a legideálisabb pont.