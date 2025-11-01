Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”
iStock

Címlap / Stílus / Haj / Ilyen magasra rakd a copfod: az...

Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”

Fehér Dia
Írta 2025.11.01.

A copf nem csak sportoláshoz ideális frizura, hanem akár elegáns eseményekhez, vagy a hétköznapokban is viselheted valamelyik változatát. Különösen akkor mutat szépen, ha ápolt, fényes a hajad és nagy a volumene. Azonban arra is érdemes figyelni, hogy milyen magasra is teszed a copfodat – oldalról ugyanis az állvonaladra is hatással lehet.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az „állvonal szabály” a tökéletes lófarok elkészítésénél

Ugyan a látvány nem minden esetben túlságosan szembetűnő, mégis az ilyen apró részletek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a frizurád. A trükk értelmében arra kell figyelned, hogy a copfod az állad természetes vonalát kövesse, tehát érdemes oldalról is megnézned a tükörben, hogy számodra mi a legideálisabb pont. 

Ezt a következő videóban is megnézheted:

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?

„A talált tárgyakból öltözködtem” – Mi a legdurvább „fiatal voltam, kellett a pénz” történeted?
Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”

Ilyen magasra rakd a copfod: az „állvonal szabály”
A pozitív gondolkodás tényleg „bevonzza” a jót? Szakértőt kérdeztünk

A pozitív gondolkodás tényleg „bevonzza” a jót? Szakértőt kérdeztünk
Így hozza közelebb számunkra Kriszta, a Banyaerdő tulajdonosa az erdei gombák világát

Így hozza közelebb számunkra Kriszta, a Banyaerdő tulajdonosa az erdei gombák világát
Döbbenetes hírek a vörös húsokról – Ezt okozhatják

Döbbenetes hírek a vörös húsokról – Ezt okozhatják
Ez a méz a legegészségesebb. Miben különböznek a különböző fajták?

Ez a méz a legegészségesebb. Miben különböznek a különböző fajták?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK