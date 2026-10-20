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A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!
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A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

Váradi Petra
Írta 2026.10.20.
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A párás ablak télen nemcsak bosszantó, hanem a penész kialakulásának is kedvezhet. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a páralecsapódást egyszerű, otthon is alkalmazható módszerekkel.

Reggelente vékony páraréteg borítja az ablaküveget, a párkányon pedig apró tócsák gyűlnek össze? A jelenség különösen gyakori a hűvösebb hónapokban, amikor a lakásban felgyülemlő nedvesség a hideg üvegfelületen csapódik le. Mielőtt drága párátlanító készüléket vásárolnál, érdemes néhány egyszerű módszert kipróbálnod, amelyek segíthetnek csökkenteni a párásodást és megelőzni a penész kialakulását.

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A fűtési szezonban a hálószoba különösen érintett lehet: éjszaka csukva tartjuk az ablakot, miközben a légzésünk folyamatosan nedvességet juttat a levegőbe. A főzés, a zuhanyozás és a lakásban szárított ruhák szintén növelik a páratartalmat. Amikor a meleg, nedves levegő a hideg ablaküveggel érintkezik, páralecsapódás keletkezik. Ha a nedvesség rendszeresen megjelenik az ablakkereten és a párkányon, idővel a penész kialakulásának kockázata is megnő.

Elég egy tányér konyhasó?

Az interneten gyakran ajánlják a konyhasót házi páramentesítőként, hiszen bizonyos körülmények között valóban képes nedvességet felvenni a levegőből. A hagyományos konyhasó azonban csak körülbelül 75 százalékos relatív páratartalomnál kezd jelentős mértékben nedvességet felvenni és feloldódni, ezért egy átlagos szobában elhelyezett kis tálka tól nem várható számottevő párátlanító hatás.

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Ha mégis kipróbálnád, egy kis tálkába tehetsz némi sót az ablak közelében, de ne tekints rá valódi megoldásként. A hatékonyságát ne abból ítéld meg, hogy a só összecsomósodott-e: ez önmagában nem bizonyítja, hogy érdemben csökkent a szoba páratartalma.

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