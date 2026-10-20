A párás ablak ellenszere a hűvös hónapokban – ezt próbáld ki!

A párás ablak télen nemcsak bosszantó, hanem a penész kialakulásának is kedvezhet. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a páralecsapódást egyszerű, otthon is alkalmazható módszerekkel.

Reggelente vékony páraréteg borítja az ablaküveget, a párkányon pedig apró tócsák gyűlnek össze? A jelenség különösen gyakori a hűvösebb hónapokban, amikor a lakásban felgyülemlő nedvesség a hideg üvegfelületen csapódik le. Mielőtt drága párátlanító készüléket vásárolnál, érdemes néhány egyszerű módszert kipróbálnod, amelyek segíthetnek csökkenteni a párásodást és megelőzni a penész kialakulását.

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A fűtési szezonban a hálószoba különösen érintett lehet: éjszaka csukva tartjuk az ablakot, miközben a légzésünk folyamatosan nedvességet juttat a levegőbe. A főzés, a zuhanyozás és a lakásban szárított ruhák szintén növelik a páratartalmat. Amikor a meleg, nedves levegő a hideg ablaküveggel érintkezik, páralecsapódás keletkezik. Ha a nedvesség rendszeresen megjelenik az ablakkereten és a párkányon, idővel a penész kialakulásának kockázata is megnő.

Elég egy tányér konyhasó?

Az interneten gyakran ajánlják a konyhasót házi páramentesítőként, hiszen bizonyos körülmények között valóban képes nedvességet felvenni a levegőből. A hagyományos konyhasó azonban csak körülbelül 75 százalékos relatív páratartalomnál kezd jelentős mértékben nedvességet felvenni és feloldódni, ezért egy átlagos szobában elhelyezett kis tálka sótól nem várható számottevő párátlanító hatás. Olvass még a témában Így távolíthatod el a vörösborfoltot otthon: bevált módszerek ruhára, szőnyegre és kárpitra Az extrovertált és introvertált emberek teljesen más falszínt választanak a szakértők szerint – magadra ismersz benne? Üres foltok a kertben? Ezekkel a növényekkel színesítheted az udvarodat Ezeket pakold el a konyhapultról, mert lepukkantnak tűnik tőle a lakás

Ha mégis kipróbálnád, egy kis tálkába tehetsz némi sót az ablak közelében, de ne tekints rá valódi megoldásként. A hatékonyságát ne abból ítéld meg, hogy a só összecsomósodott-e: ez önmagában nem bizonyítja, hogy érdemben csökkent a szoba páratartalma.

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