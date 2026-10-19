A legritkább személyiségtípus – Az introvertált intuitív emberek 11 tulajdonsága

Minden tízedik emberből talán egy akad, aki beleillik ebbe a kategóriába, mégis ők azok, akiket a legnehezebb igazán megismerni.

A személyiség-pszichológiában népszerű, bár tudományos szempontból vitatott Myers-Briggs-féle tipológiában az introvertált intuitív típusokat, elsősorban az INFJ-t és az INTJ-t tartják a legritkábbak egyikének a tizenhat kategória közül: a gyakorisági sorrendben az INFJ számít a legritkábbnak, az INTJ pedig csak a harmadik helyen áll. Nem arról van szó, hogy okosabbak lennének másoknál, a kérdőív ugyanis nem intelligenciát mér, hanem gondolkodási és döntési preferenciákat, inkább arról, hogy a gondolkodásmódjuk annyira sajátos, hogy a környezetük gyakran rejtélyesnek, mélynek, néha kifürkészhetetlennek érzi őket.

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Ők azok, akik egy beszélgetés közben már három lépéssel előrébb járnak, és közben azt is észreveszik, hogy a másik ember hangja megremegett egy pillanatra. Van néhány visszatérő vonás, amit a típus leírásai rendre kiemelnek náluk.

1. Mintázatokban gondolkodnak, nem tényekben

Ahol mások egyedi eseteket látnak, ott az introvertált intuitív típus azonnal összefüggéseket keres. Egy váratlan hangulatváltozásból, egy elejtett mondatból vagy egy régi szokásból képesek kiolvasni, merre tart egy helyzet, gyakran még azelőtt, hogy bárki más gyanítaná. Olvass még a témában Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra „Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba? 4 red flag nőkben, amit nőként azonnal meglátok

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