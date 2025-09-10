Hány barátra van szükség a boldogsághoz? Meglepő eredményre jutottak

Gyakran előfordul, hogy egy baráti kapcsolat megszakadása után hamarosan új ember lép az életünkbe. De vajon mennyi barát szükséges a boldogsághoz?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Azon tépelődtem: valójában hány barátra van szükségem a boldogsághoz? Észrevetted már, hogy néha, amikor egy baráti kapcsolatod háttérbe szorul vagy esetleg teljesen megszakad, szinte azonnal érkezik valaki új az életedbe? Nálam újra és újra így történt az utóbbi években. Mintha valami láthatatlan egyensúly tartaná fenn, hogy egyszerre sose legyen ötnél több ember igazán közel hozzám. Ha valaki távozott, hamarosan – keresés nélkül is – felbukkant egy másik, akivel mélyen megtaláltam a közös hangot.

Vannak barátaim, akik évtizedek óta mellettem vannak, és olyanok is, akiket csak néhány éve ismertem meg közelebbről, mégis nyomban a szívemhez nőttek. Ha visszanézek az elmúlt tizenöt-húsz évemre, a „közeli köröm” szinte állandó létszámú volt, csak itt-ott a szereplők cserélődtek. Közben pedig, ahogy változtam én, úgy változtak a kapcsolataim is. Új érdeklődési kör, új életszakasz, új emberek – de a szám valahogy mindig ugyanott állt meg.

Itt aztán tényleg nem a mennyiség számít

Kamaszként elfogadhatatlan volt, ha valakinek nincs óriási baráti társasága. Ennek esélyét a diákként végzett vendéglátói beosztásom a nullára csökkentette – ha akartam, ha nem, jóformán minden nap megismertem új embereket. Viszont a közeli barátaim száma már akkor is limitált volt, de ezt egyáltalán nem bántam. Rájöttem, hogy valójában pont ez a szűk kör adja meg nekem azt a biztonságot és intimitást, amire szükségem van. Mások ezeket olvassák 6 ordító jel, hogy a barátnőd valójában az ellenséged Túléli a barátság, ha az egyik szingli marad a másik viszont családos lesz? Példák és ellenpéldák „Megjósolta, hogy az osztálytársa apja meg fog halni.” Mikor jöttetek rá, hogy a gyereketek más, mint a többi? Már a hazai ajánlások is a növényi étrend felé mutatnak

A cikk folytatódik, lapozz!