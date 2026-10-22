A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz

Minden otthonban van egy olyan fiók, amit sietve becsukunk, ha vendég érkezik. Ez a kis kaotikus sarok azonban sokkal többet elárul rólunk, mint gondolnánk – és talán nem is kellene szégyellni.

Minden otthonban van egy ilyen fiók. Nálam a konyhában, a mosogató alatti szekrény mellett van, és valahányszor vendég jön, önkéntelenül is becsukom, mielőtt bárki beleláthatna. Tele van elemekkel, amikről nem tudom, működnek-e még, régi kulcsokkal, amikről fogalmam sincs, melyik ajtót nyitják, gumikkal, spárgával, és legalább három olyan töltővel, amihez már nincs hozzá tartozó eszközöm.

5 csillagjegy, akinek különösen erős a kötődése az édesanyjához A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért pont ez a fiók árulkodik a legtöbbet

A nappalinkat, a hálószobánkat, sőt még a fürdőszobánkat is be tudjuk rendezni úgy, hogy egy idegen szemének tökéletesnek tűnjön. Ott minden a helyén van, minden összeválogatott, minden megmutatja, milyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. A lim-lom fiók ezzel szemben az egyetlen hely, ahol nem próbálunk semmit bizonyítani.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.