A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz

Minden otthonban van egy ilyen fiók. Nálam a konyhában, a mosogató alatti szekrény mellett van, és valahányszor vendég jön, önkéntelenül is becsukom, mielőtt bárki beleláthatna. Tele van elemekkel, amikről nem tudom, működnek-e még, régi kulcsokkal, amikről fogalmam sincs, melyik ajtót nyitják, gumikkal, spárgával, és legalább három olyan töltővel, amihez már nincs hozzá tartozó eszközöm.
Miért pont ez a fiók árulkodik a legtöbbet
A nappalinkat, a hálószobánkat, sőt még a fürdőszobánkat is be tudjuk rendezni úgy, hogy egy idegen szemének tökéletesnek tűnjön. Ott minden a helyén van, minden összeválogatott, minden megmutatja, milyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. A lim-lom fiók ezzel szemben az egyetlen hely, ahol nem próbálunk semmit bizonyítani.
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