Ez az, ami a 90-es évekből visszatér az idei őszi/téli divatba

A divat világa mindig is híres volt arról, hogy időről időre visszanyúl a múlt ikonikus stíluselemeihez, inspirációt merítve azokból. Az idei őszi-téli szezon sem kivétel, hiszen számos olyan trend tér vissza, amely a 90-es évek egyik meghatározó motívuma volt. Ez a jelenség igazán nem meglepő, hiszen a nosztalgia mindig is erőteljes hajtóerő volt a divatban, és úgy tűnik, most elérkezett az idő, hogy ismét elővegyük a 90-es évek legmeghatározóbb divatstílusait.

Haspólók és crop topok – még mindig

A 90-es évek egyik legmarkánsabb trendje, a haspóló, vagy más néven crop top, most újra hódít. A fátyolos végek és a vállat szabadon hagyó fazonok miatt a crop topok tökéletesek a réteges öltözködéshez, különösen hűvösebb napokon. Párosíthatjuk őket magas derekú szoknyákkal vagy nadrágokkal is, hogy ne csak divatos, de kényelmes megjelenést is biztosítsanak.

A crop topokat nem csak a hölgyek, hanem férfiak is viselhették, persze másképp, mint gondolnánk. Az oversized pulóverek és pólók felcsomózása a csípő környékén szintén visszatérő eleme a trendnek, amit most bátran be is vállalhatunk, hiszen újra reflektorfénybe került.

