Ez az, ami a 90-es évekből visszatér az idei őszi/téli divatba
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Ez az, ami a 90-es évekből visszatér az...

Ez az, ami a 90-es évekből visszatér az idei őszi/téli divatba

Nagy Emília
Írta 2025.08.26.

A divat világa mindig is híres volt arról, hogy időről időre visszanyúl a múlt ikonikus stíluselemeihez, inspirációt merítve azokból. Az idei őszi-téli szezon sem kivétel, hiszen számos olyan trend tér vissza, amely a 90-es évek egyik meghatározó motívuma volt. Ez a jelenség igazán nem meglepő, hiszen a nosztalgia mindig is erőteljes hajtóerő volt a divatban, és úgy tűnik, most elérkezett az idő, hogy ismét elővegyük a 90-es évek legmeghatározóbb divatstílusait.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Haspólók és crop topok – még mindig

A 90-es évek egyik legmarkánsabb trendje, a haspóló, vagy más néven crop top, most újra hódít. A fátyolos végek és a vállat szabadon hagyó fazonok miatt a crop topok tökéletesek a réteges öltözködéshez, különösen hűvösebb napokon. Párosíthatjuk őket magas derekú szoknyákkal vagy nadrágokkal is, hogy ne csak divatos, de kényelmes megjelenést is biztosítsanak.

A crop topokat nem csak a hölgyek, hanem férfiak is viselhették, persze másképp, mint gondolnánk. Az oversized pulóverek és pólók felcsomózása a csípő környékén szintén visszatérő eleme a trendnek, amit most bátran be is vállalhatunk, hiszen újra reflektorfénybe került.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció
Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?

Ma Anikó, Anna és Natália névnapja van – Milyen személyiséget rejt a nevük?
Ilyen, ha frufrut vágatsz! Ütős előtte-utána frizurák

Ilyen, ha frufrut vágatsz! Ütős előtte-utána frizurák
5 mindennapi szokás, amit a sikeres emberek követnek: próbáld ki őket már ma!

5 mindennapi szokás, amit a sikeres emberek követnek: próbáld ki őket már ma!
Spirituális élet hétköznapi módon: lehet a kettő egyensúlyban

Spirituális élet hétköznapi módon: lehet a kettő egyensúlyban
„Félretenni nem tudok, hónapról hónapra élek és ebbe belekeseredtem.” Mikor hunyt ki benned a láng?

„Félretenni nem tudok, hónapról hónapra élek és ebbe belekeseredtem.” Mikor hunyt ki benned a láng?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK