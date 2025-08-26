Ez az, ami a 90-es évekből visszatér az idei őszi/téli divatba

Haspólók és crop topok – még mindig
A 90-es évek egyik legmarkánsabb trendje, a haspóló, vagy más néven crop top, most újra hódít. A fátyolos végek és a vállat szabadon hagyó fazonok miatt a crop topok tökéletesek a réteges öltözködéshez, különösen hűvösebb napokon. Párosíthatjuk őket magas derekú szoknyákkal vagy nadrágokkal is, hogy ne csak divatos, de kényelmes megjelenést is biztosítsanak.
A crop topokat nem csak a hölgyek, hanem férfiak is viselhették, persze másképp, mint gondolnánk. Az oversized pulóverek és pólók felcsomózása a csípő környékén szintén visszatérő eleme a trendnek, amit most bátran be is vállalhatunk, hiszen újra reflektorfénybe került.
