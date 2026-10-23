október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 10°C ☁️
október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 10°C ☁️
7 stílusos szett ötlet a halloweeni bulira, amire nem kell vagyonokat költened
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / 7 stílusos szett ötlet a halloweeni...

7 stílusos szett ötlet a halloweeni bulira, amire nem kell vagyonokat költened

Fehér Dia
Írta 2026.10.23.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ha Halloweenkor te is szívesebben lennél stílusos, mint felismerhetetlenre maszkírozott rém, jó hírünk van: egy ütős jelmezhez nem kell teljesen új ruhatárat beszerezned.

Sőt, a legtöbb összeállítás alapdarabjai valószínűleg már most is ott lapulnak a szekrényedben, így lehet, hogy mindössze néhány kiegészítőt kell beszerezned ahhoz, hogy kész legyen a szetted.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni

Mutatunk 7 ötletet, amelyekkel úgy hozhatod a halloweeni hangulatot, hogy közben a stílusodból sem kell leadnod. Ha mégis vennél hozzá ruhákat, utána később is viselheted őket a hétköznapokon. Ja, és nem is feltétlenül kell mindegyikhez órákig sminkelned.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn jelmez
1. Sinsay / Csillámló kesztyű
2. Stradivarius / Gyöngy choker
3. ZARA / Fényes redőzött ruha
4. Sinsay / Napszemüveg

Ha nem szeretnél ijesztő jelmezbe bújni, Audrey Hepburn ikonikus stílusa tökéletes választás. Egy elegáns, fekete ruha, hosszú fekete kesztyű, gyöngyös nyaklánc és sötét napszemüveg máris megidézi a színésznő kifinomult megjelenését, amit az Álom luxuskivitelben című filmben láthattál rajta.

Olvass még a témában

A szett különösen jó választás, ha szereted a nőies, klasszikus darabokat, és Halloween után is szívesen viselnéd őket. Egy feltűzött konttyal és határozott tusvonallal pedig még hitelesebb lesz az összhatás.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Pixie frizura 60 felett: kinek áll jól és hogyan kérd a fodrásznál

Ezeket olvassák most

„Egy titkos naptárat találtam a férjem laptopján tele idegen nevekkel” – az igazság megdöbbentett

„Egy titkos naptárat találtam a férjem laptopján tele idegen nevekkel” – az igazság megdöbbentett

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

Ez 3 legbonyolultabb lelkivilágú csillagjegy – Te kiismered őket?

Ez 3 legbonyolultabb lelkivilágú csillagjegy – Te kiismered őket?

5 apró szokás, ami miatt mások öntudatlanul is elkezdenek tisztelni

5 apró szokás, ami miatt mások öntudatlanul is elkezdenek tisztelni

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.