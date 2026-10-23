7 stílusos szett ötlet a halloweeni bulira, amire nem kell vagyonokat költened

Ha Halloweenkor te is szívesebben lennél stílusos, mint felismerhetetlenre maszkírozott rém, jó hírünk van: egy ütős jelmezhez nem kell teljesen új ruhatárat beszerezned.

Sőt, a legtöbb összeállítás alapdarabjai valószínűleg már most is ott lapulnak a szekrényedben, így lehet, hogy mindössze néhány kiegészítőt kell beszerezned ahhoz, hogy kész legyen a szetted.

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Mutatunk 7 ötletet, amelyekkel úgy hozhatod a halloweeni hangulatot, hogy közben a stílusodból sem kell leadnod. Ha mégis vennél hozzá ruhákat, utána később is viselheted őket a hétköznapokon. Ja, és nem is feltétlenül kell mindegyikhez órákig sminkelned.

Audrey Hepburn

Ha nem szeretnél ijesztő jelmezbe bújni, Audrey Hepburn ikonikus stílusa tökéletes választás. Egy elegáns, fekete ruha, hosszú fekete kesztyű, gyöngyös nyaklánc és sötét napszemüveg máris megidézi a színésznő kifinomult megjelenését, amit az Álom luxuskivitelben című filmben láthattál rajta. Olvass még a témában 10 mesés kagylós köröm, amiben sellőnek érzed magad Ez a 3 lépés, amit a sminkesek sosem hagynak ki ha csak 5 percük van elkészülni Így viseld a lenvászon ruhákat anélkül, hogy gyűrötten nézne ki egész nap „Nem lesz kevesebb pattanásod, ha több vizet iszol” – 10 igazságbomba egy bőrgyógyásztól

A szett különösen jó választás, ha szereted a nőies, klasszikus darabokat, és Halloween után is szívesen viselnéd őket. Egy feltűzött konttyal és határozott tusvonallal pedig még hitelesebb lesz az összhatás.

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