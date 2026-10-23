7 stílusos szett ötlet a halloweeni bulira, amire nem kell vagyonokat költened

Sőt, a legtöbb összeállítás alapdarabjai valószínűleg már most is ott lapulnak a szekrényedben, így lehet, hogy mindössze néhány kiegészítőt kell beszerezned ahhoz, hogy kész legyen a szetted.
Mutatunk 7 ötletet, amelyekkel úgy hozhatod a halloweeni hangulatot, hogy közben a stílusodból sem kell leadnod. Ha mégis vennél hozzá ruhákat, utána később is viselheted őket a hétköznapokon. Ja, és nem is feltétlenül kell mindegyikhez órákig sminkelned.
Audrey Hepburn
Ha nem szeretnél ijesztő jelmezbe bújni, Audrey Hepburn ikonikus stílusa tökéletes választás. Egy elegáns, fekete ruha, hosszú fekete kesztyű, gyöngyös nyaklánc és sötét napszemüveg máris megidézi a színésznő kifinomult megjelenését, amit az Álom luxuskivitelben című filmben láthattál rajta.
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A szett különösen jó választás, ha szereted a nőies, klasszikus darabokat, és Halloween után is szívesen viselnéd őket. Egy feltűzött konttyal és határozott tusvonallal pedig még hitelesebb lesz az összhatás.
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