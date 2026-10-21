7 gyanús jel, hogy a gyereked titkolózik előtted

Megkérdezed, milyen volt a napja, ő pedig rávágja, hogy „jó”, aztán már megy is a dolgára. A telefonját a kijelzővel lefelé teszi le, a barátairól alig mesél, és néha olyan érzésed van, mintha fontos dolgokból maradnál ki. A titkolózás nem feltétlenül jelent bajt, és a gyereknek joga van a magánszférához, de bizonyos változások arra utalhatnak, hogy valamit szándékosan nem akar megosztani veled.
1. A legegyszerűbb kérdésekre is kitérő választ ad
A „semmi különös”, a „minden rendben” vagy a „majd elmesélem” önmagában teljesen hétköznapi válasz. Gyanúsabb lehet, ha a gyereked korábban szívesen mesélt, most viszont következetesen lezárja a beszélgetéseket, különösen akkor, ha egy bizonyos témára kérdezel rá. Ez még nem bizonyítja, hogy hazudik, de jelezheti, hogy valamiről nem szeretne beszélni.
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