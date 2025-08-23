6 „nagymamás” rutin, amik nélkül már biztosan nem tudnék tisztán gondolkodni
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / 6 „nagymamás” rutin, amik nélkül már...

6 „nagymamás” rutin, amik nélkül már biztosan nem tudnék tisztán gondolkodni

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.23.

Van abban valami meghitt, ahogyan a régi idők lassabb ritmusa képes kitisztítani a fejünket és új alapokra helyezni az egész napunkat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Nem arról van szó, hogy teljesen eldobnám a telefonomat vagy beköltöznék egy erdei kunyhóba (bár el kell ismernem, néha kísért a gondolat), hanem arról, hogy vannak bizonyos régi, egyszerű szokások, amik megtartják bennem az egyensúlyt a legnagyobb káoszban is.

Ezek többségét felmenőink, nagyszüleink anélkül csinálták, hogy valaha tudatosították volna magukban. Csak éltek és nekünk, szemlélődő gyerekeknek megtanították, hogyan gondolkozzunk, létezzünk újra tisztán. Persze, elődeink agyán csak az információk töredéke ment át ahhoz képest, amit nekünk kell elviselni, de ettől függetlenül tökéletesen működnek a módszereik ma is.

„Nagymamás rutinok”, amik segítenek mentálisan is megnyugodni

Emlékeztetem magam, hogy része vagyok valami nagyobbnak

A nagymamám soha az életében nem mondta volna ki, hogy „transzcendens élményt” él át, de amikor este az ablakon át nézte a csillagos eget, pontosan ezt tette. Én csak ültem mellette, és hallgattam, ahogy arról beszél, hogy „minden embernek megvan a helye a világban”. Most már tudom, hogy ez volt a hívogató „kicsiség” érzése, segítség abban, hogy a napi problémákat ne érezzük olyan óriásinak és megugorhatatlannak.

Mások ezeket olvassák

Amikor ma stresszes vagyok, ugyanezt csinálom: lemegyek az udvarra vagy kiülök a teraszra, megnézem a felhőket vagy a csillagokat és emlékeztetem magamat, hogy nem minden rólam szól – és ez nagyon felszabadító.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Erről is beszélni kell: a hátsónk ápolásának legnagyobb szabályai

Erről is beszélni kell: a hátsónk ápolásának legnagyobb szabályai
Gyorsabb és intenzívebb az orgazmus, ha ezt beveted

Gyorsabb és intenzívebb az orgazmus, ha ezt beveted
Ki a Felsőbb Éned? Így tudsz vele kapcsolatba kerülni

Ki a Felsőbb Éned? Így tudsz vele kapcsolatba kerülni
Karmikus jelei annak, ha valakit képtelen vagy elengedni az életedből

Karmikus jelei annak, ha valakit képtelen vagy elengedni az életedből
A Bogyó és Babócát betiltanám, de helyette ezeket olvasom az 5 évesemnek

A Bogyó és Babócát betiltanám, de helyette ezeket olvasom az 5 évesemnek
10 sztár, aki a szemünk előtt vált felnőtté – és még mai ragyog a csillaga

10 sztár, aki a szemünk előtt vált felnőtté – és még mai ragyog a csillaga
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK