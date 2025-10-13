„A cukorbetegségből nincs visszaút” – 6 egészségügyi mítosz, ami még most is terjed

Sokan még mindig azt hiszik, hogy a zsírmentes vagy alacsony zsírtartalmú diéták a legjobbak a fogyáshoz. Az igazság az, hogy a zsírok elengedhetetlenek a szervezetünk megfelelő működéséhez, és nélkülözhetetlenek a vitaminok felszívódásához.

1. Az alacsony zsírtartalmú diéta a legjobb fogyókúrás módszer

Az Healthline cikke szerint az egészséges zsírok segítenek a hosszú távú jóllakottság fenntartásában és megakadályozzák az éhség intenzív rohamait, így fontos, hogy a táplálkozásunk részét képezzék.

