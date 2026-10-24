október 24. Salamon napja Ma: 10°C Holnap: 13°C 🌦️
október 24. Salamon napja Ma: 10°C Holnap: 13°C 🌦️
5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel...

5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet

Schuster Borka
Írta 2026.10.24.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ezek a szertartások lehetőséget adnak arra, hogy lelassíts, megfogalmazd, mire vágysz, és szimbolikusan teret adj annak, amit szeretnél bevonzani az életedbe.

Halloween éjszakája a hagyományok szerint különleges időszak: a régi elképzelések szerint ilyenkor elvékonyodik a határ a látható és a láthatatlan világ között, ezért sok helyen jóslásokhoz, szerelmi praktikákhoz és különféle rituálékhoz is kapcsolták ezt az estét.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját

Persze nem kell szó szerint hinnünk abban, hogy egy gyertya vagy egy alma eldönti, ki lesz életünk szerelme. Ezek a szertartások inkább arra adnak lehetőséget, hogy egy estére lelassíts, megfogalmazd, mire vágysz, és szimbolikusan teret adj annak, amit szeretnél bevonzani az életedbe. Ha pedig mégis működik a mágia? Azzal már tényleg csak nyerhetsz!

Írd le, milyen szerelmet szeretnél

Halloween éjszakáján gyújts meg egy piros vagy rózsaszín gyertyát, majd egy papírra írd le, milyen kapcsolatot szeretnél. Ne egy konkrét ember nevét írd rá, hanem azt, milyen érzéseket, tulajdonságokat és közös élményeket keresel.

Olvass még a témában

Lehet például őszinteség, humor, biztonság, szenvedély vagy kaland. Ezután hajtsd össze a papírt, és tedd a gyertya mellé. A rituálé lényege nem az, hogy mágikus módon kiválaszd a jövőbeli párodat, hanem hogy pontosítsd magadban, mire mondanál igent – és mire nem.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 apróság a fürdőszobában, amit minden vendég azonnal kiszúr

Ezeket olvassák most

Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat

Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

Napi horoszkóp 2026. október 24. – A kapcsolatoké a főszerep

Napi horoszkóp 2026. október 24. – A kapcsolatoké a főszerep

Melyik csillagjegynek a legerősebb a vonzereje? Nézd meg, hol állsz a listán!

Melyik csillagjegynek a legerősebb a vonzereje? Nézd meg, hol állsz a listán!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.