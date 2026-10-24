5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet

Ezek a szertartások lehetőséget adnak arra, hogy lelassíts, megfogalmazd, mire vágysz, és szimbolikusan teret adj annak, amit szeretnél bevonzani az életedbe.

Halloween éjszakája a hagyományok szerint különleges időszak: a régi elképzelések szerint ilyenkor elvékonyodik a határ a látható és a láthatatlan világ között, ezért sok helyen jóslásokhoz, szerelmi praktikákhoz és különféle rituálékhoz is kapcsolták ezt az estét.

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Persze nem kell szó szerint hinnünk abban, hogy egy gyertya vagy egy alma eldönti, ki lesz életünk szerelme. Ezek a szertartások inkább arra adnak lehetőséget, hogy egy estére lelassíts, megfogalmazd, mire vágysz, és szimbolikusan teret adj annak, amit szeretnél bevonzani az életedbe. Ha pedig mégis működik a mágia? Azzal már tényleg csak nyerhetsz!

Írd le, milyen szerelmet szeretnél

Halloween éjszakáján gyújts meg egy piros vagy rózsaszín gyertyát, majd egy papírra írd le, milyen kapcsolatot szeretnél. Ne egy konkrét ember nevét írd rá, hanem azt, milyen érzéseket, tulajdonságokat és közös élményeket keresel. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 14. a numerológia szerint: elmélyülés és belső bölcsesség „10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit Ne csak a csillagokat nézd! Így derítem ki, milyen valójában a szállás – még nem ért csalódás

Lehet például őszinteség, humor, biztonság, szenvedély vagy kaland. Ezután hajtsd össze a papírt, és tedd a gyertya mellé. A rituálé lényege nem az, hogy mágikus módon kiválaszd a jövőbeli párodat, hanem hogy pontosítsd magadban, mire mondanál igent – és mire nem.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.