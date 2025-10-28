8 őszi illat, amitől az otthonod rögtön melegebbnek tűnik
iStock

8 őszi illat, amitől az otthonod rögtön melegebbnek tűnik

Fehér Dia
Írta 2025.10.28.

Az ősz tele van varázslattal: a levelek zizegése, a frissen sült sütőtök illata, a forró tea gőzölgése… És persze az otthonunkba bekúszó illatok, amelyek azonnal meghittebbé varázsolják a hangulatot. Ha szeretnél őszi hangulatot csempészni a lakásodba, ezekkel az illatokkal biztosan sikerül.

1. Fahéj

photo-1727911583226-a7350080d1c3.jpg
photo-1727911583226-a7350080d1c3.jpg

Az őszi illatok koronázatlan királynője. Akár süteményben, akár illóolaj formájában jelenik meg, a fahéj mindig melegséget sugároz. Egy kis fahéj gyertyában vagy párologtatóban, és máris olyan érzésed lesz, mintha frissen sült almás pitét rejtegetnél a konyhában.

