5 turmix, ami gyorsabban tüntetheti el a hasi zsírt, mint a hasprés

Ha úgy gondolod, hogy a lapos has kulcsa kizárólag a hasprések végtelen ismétlése, van egy jó hírünk: a megfelelő turmixok is segíthetnek a zsírégetésben – különösen, ha tele vannak fehérjével, rostokkal és egészséges zsírokkal.
Bár egyetlen ital sem csodafegyver, az Eat This Not That nemrég rávilágított arra, hogy egy jól összeállított turmix támogatja a jóllakottság érzetét, stabilizálhatja a vércukorszintet és elősegítheti a testsúlycsökkenést. Mutatjuk, ennek érdekében milyen összetevőket tartalmazó turmixokat ajánlanak, receptötletekkel!
1. A fehérje az alap – ne hagyd ki!
A hatékony zsírégető turmix alapja a fehérje. Nemcsak teltségérzetet ad, de segít megőrizni az izomtömeget a fogyás során.
Mit tehetsz bele?
- Natúr görög joghurt,
- növényi vagy állati eredetű fehérjepor,
- selyem tofu.