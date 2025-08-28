Ennek az 5 tárgynak szeptember végéig távoznia kell a lakásodból

Régóta nem használt ruhák
Mindannyiunk szekrényében lapulnak olyan ruhadarabok, amelyeket évek óta nem hordtunk, mégis ragaszkodunk hozzájuk. Ezek a ruhák feleslegesen foglalják a helyet új kedvenceink elől, és időről időre jobban tennénk, ha elengednénk őket.
Egy egyszerű szabály, amit követhetünk: ha az elmúlt év során nem viselted a ruhadarabot, valószínűleg már sosem fogod. Ne feledd, hogy a szekrényből kimaradt darabok adományok formájában mások számára még hasznosak lehetnek.
