Ennek az 5 tárgynak szeptember végéig távoznia kell a lakásodból

Miközben az őszi napsütés lassan előcsalogatja az embereket a szabadba, érdemes kihasználni az utolsó meleg napokat arra, hogy nagytakarítást végezzünk otthonunkban. Ezzel nemcsak friss energiát vonzhatunk be, de a lakásunk rendezettsége lelki egyensúlyunkat is támogatja. Az alábbi öt dolgot érdemes még szeptember vége előtt száműzni otthonunkból.

Régóta nem használt ruhák

Mindannyiunk szekrényében lapulnak olyan ruhadarabok, amelyeket évek óta nem hordtunk, mégis ragaszkodunk hozzájuk. Ezek a ruhák feleslegesen foglalják a helyet új kedvenceink elől, és időről időre jobban tennénk, ha elengednénk őket.

Egy egyszerű szabály, amit követhetünk: ha az elmúlt év során nem viselted a ruhadarabot, valószínűleg már sosem fogod. Ne feledd, hogy a szekrényből kimaradt darabok adományok formájában mások számára még hasznosak lehetnek.

