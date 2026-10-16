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5 ruhafazon, ami azonnal karcsúsítja az alakot
Unsplash

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5 ruhafazon, ami azonnal karcsúsítja az alakot

Nagy Emília
Írta 2026.10.16.
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Öt előnyös ruhafazon, amely optikailag karcsúsítja az alakot, és nőies sziluettet kölcsönöz.

Nem kell lemondanod a kedvenc ruháidról vagy szigorú diétába kezdened ahhoz, hogy karcsúbbnak és arányosabbnak tűnjön az alakod. A megfelelő szabásvonalak optikailag nyújtják a sziluettet, kiemelik az előnyös részleteket, és ott formálják az összképet, ahol a leginkább szeretnéd. Mutatunk öt ruhafazont, amelyekkel különösebb erőfeszítés nélkül is látványosan előnyösebb lehet a megjelenésed.

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1. Az A-vonalú ruha

A derékban simuló, onnan lefelé fokozatosan szélesedő szabás az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb trükk a divattörténetben. Az A-vonalú szabás azért működik szinte mindenkin, mert a felsőtestet karcsúsítja, miközben a csípőt és a combot szabadon hagyja mozogni, nem feszül rá sehol. Térd körüli vagy midi hosszban a legelőnyösebb, mert nem vágja el optikailag a lábat, hanem hosszabbá teszi azt.

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