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5 mondat, amit soha ne mondj a felnőtt gyermekednek, ha nem akarod elmarni
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5 mondat, amit soha ne mondj a felnőtt gyermekednek, ha nem akarod elmarni

Váradi Petra
Írta 2026.10.16.
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Öt gyakori mondat, amely könnyen feszültséget szülhet a szülő és felnőtt gyermeke között. Mutatjuk, mit érdemes inkább mondani, ha szeretnéd megőrizni a jó kapcsolatotokat.

A felnőtt gyerekkel való kapcsolat a szülői szerep átalakulásával új kihívásokat hozhat. Vannak mondatok, amelyek elsőre ártalmatlan megjegyzésnek vagy jó szándékú tanácsnak tűnnek, mégis azt éreztethetik a másikkal, hogy nem tisztelik a döntéseit, vagy továbbra is gyerekként kezelik.

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Miért olyan érzékeny pont a telefonhívás

Amikor egy felnőtt gyerek felhívja a szülőjét, általában nem beszámolót vár, hanem egyszerűen kapcsolódni szeretne. Ha minden egyes hívásból kioktatás vagy aggódó kritika lesz, az agy gyorsan megtanulja összekapcsolni a szülő számát a rossz közérzettel. Ez nem drámai szakítás formájában történik, hanem apránként: egyre rövidebb hívások, egyre több kihagyott hívás, végül csak ünnepi SMS-ek.

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