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5 jel, hogy nem a másikat szereted, hanem a gondoskodó szerepét betölteni
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5 jel, hogy nem a másikat szereted, hanem a gondoskodó szerepét betölteni

Farkas Izabella
Írta 2026.10.21.
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Van, amikor a szerelemnek hívott érzés valójában egy funkció szeretete: azé a szerepé, amiben jónak, hasznosnak, nélkülözhetetlennek érezzük magunkat.

A pszichológiában ezt gyakran a társfüggőség vagy a gondozói identitás felől közelítik meg, és a határvonal a kettő között sokszor csak apró, hétköznapi jelekben mutatkozik meg. Nem a nagy veszekedésekben, hanem abban, ahogyan egy hétköznapi vacsorát lereagálunk, vagy ahogyan egy rossz napról beszámolunk.

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Az alábbi öt jel nem diagnózis, inkább egyfajta tükör. Ha többet is felismersz magadból bennük, érdemes lehet megállni egy pillanatra, és megkérdezni: a másikat szeretem, vagy azt, hogy mellette ki vagyok?

1. Megkönnyebbülsz, amikor baj van

Furcsa, de sokaknál pont a nehézség hozza el a nyugalmat. Amikor a partner beteg, lehangolt vagy éppen válságban van, hirtelen minden egyszerűvé válik: tudjuk a dolgunkat, van feladat, van cél. A gondoskodás ilyenkor nem teherré, hanem megkönnyebbüléssé válik, mert végre nem kell szembenézni a kapcsolat másik, bizonytalanabb részével, azzal, hogy mit is jelent két egyenrangú, önálló ember között az intimitás.

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