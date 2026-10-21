5 jel, hogy nem a másikat szereted, hanem a gondoskodó szerepét betölteni

Van, amikor a szerelemnek hívott érzés valójában egy funkció szeretete: azé a szerepé, amiben jónak, hasznosnak, nélkülözhetetlennek érezzük magunkat.

A pszichológiában ezt gyakran a társfüggőség vagy a gondozói identitás felől közelítik meg, és a határvonal a kettő között sokszor csak apró, hétköznapi jelekben mutatkozik meg. Nem a nagy veszekedésekben, hanem abban, ahogyan egy hétköznapi vacsorát lereagálunk, vagy ahogyan egy rossz napról beszámolunk.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az alábbi öt jel nem diagnózis, inkább egyfajta tükör. Ha többet is felismersz magadból bennük, érdemes lehet megállni egy pillanatra, és megkérdezni: a másikat szeretem, vagy azt, hogy mellette ki vagyok?

1. Megkönnyebbülsz, amikor baj van

Furcsa, de sokaknál pont a nehézség hozza el a nyugalmat. Amikor a partner beteg, lehangolt vagy éppen válságban van, hirtelen minden egyszerűvé válik: tudjuk a dolgunkat, van feladat, van cél. A gondoskodás ilyenkor nem teherré, hanem megkönnyebbüléssé válik, mert végre nem kell szembenézni a kapcsolat másik, bizonytalanabb részével, azzal, hogy mit is jelent két egyenrangú, önálló ember között az intimitás. Olvass még a témában Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk – Amikor rájössz, hogy a legjobb barátnődből már csak egy kínos emlék maradt „Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet

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