5 csillagjegy, akiknek a Szaturnusz most megmutatja, hol kellene végre lassítaniuk

Nem lehet mindig teljes fordulatszámon pörögni: a Szaturnusz most öt csillagjegynek is megmutathatja, hol lenne szükség több türelemre és tudatosabb döntésekre.

A Szaturnusz nem kedveskedik, hanem számon kér. Ha egy bolygó a horoszkópban a fegyelemről, a határokról és a felelősségről szól, akkor ez az. Most néhány jegynél olyan pontra ér, ahol a sietség, a túlvállalás vagy az örökös igent-mondás kezdi megmutatni a számláját, és a testük, a kapcsolataik vagy a munkájuk jelez vissza. Nem büntetésről van szó, inkább egy türelmetlen tanárról, aki addig nem enged tovább, amíg az anyagot rendesen meg nem tanultad. Van öt jegy, amelynél ez a lecke most különösen hangos.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Kos

A Kos azzal indít reggel, hogy már a harmadik feladaton gondolkodik, miközben az elsőt sem fejezte be. A tempókényszer nála nem hiba, hanem identitás: aki lassít, az szerinte lemarad. Csakhogy mostanában egyre gyakrabban érzi, hogy fáradtan ébred, és ez nem egyetlen rossz éjszaka miatt van, hanem hónapok óta tartó hajtás következménye. A Szaturnusz most pont ezt a pontot böki meg: lehet, hogy nem a világgal kell versenyezni, hanem saját magával szemben kellene egyszer leállni. Egy hétvége, amikor tényleg nem tervez semmit, nála most nem lustaság, hanem befektetés.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.