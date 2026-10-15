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5 csillagjegy, akiknek a Szaturnusz most megmutatja, hol kellene végre lassítaniuk
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5 csillagjegy, akiknek a Szaturnusz most megmutatja, hol kellene végre lassítaniuk

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
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Nem lehet mindig teljes fordulatszámon pörögni: a Szaturnusz most öt csillagjegynek is megmutathatja, hol lenne szükség több türelemre és tudatosabb döntésekre.

A Szaturnusz nem kedveskedik, hanem számon kér. Ha egy bolygó a horoszkópban a fegyelemről, a határokról és a felelősségről szól, akkor ez az. Most néhány jegynél olyan pontra ér, ahol a sietség, a túlvállalás vagy az örökös igent-mondás kezdi megmutatni a számláját, és a testük, a kapcsolataik vagy a munkájuk jelez vissza. Nem büntetésről van szó, inkább egy türelmetlen tanárról, aki addig nem enged tovább, amíg az anyagot rendesen meg nem tanultad. Van öt jegy, amelynél ez a lecke most különösen hangos.

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1. Kos

A Kos azzal indít reggel, hogy már a harmadik feladaton gondolkodik, miközben az elsőt sem fejezte be. A tempókényszer nála nem hiba, hanem identitás: aki lassít, az szerinte lemarad. Csakhogy mostanában egyre gyakrabban érzi, hogy fáradtan ébred, és ez nem egyetlen rossz éjszaka miatt van, hanem hónapok óta tartó hajtás következménye. A Szaturnusz most pont ezt a pontot böki meg: lehet, hogy nem a világgal kell versenyezni, hanem saját magával szemben kellene egyszer leállni. Egy hétvége, amikor tényleg nem tervez semmit, nála most nem lustaság, hanem befektetés.

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