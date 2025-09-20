5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami valójában károsítja a bélrendszered
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / 5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami...

5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami valójában károsítja a bélrendszered

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.20.

A bélrendszerünk egészsége alapvető fontosságú az általános jóllétünk szempontjából. Az alábbiakban olyan mindennapi szokásokat mutatunk be, amelyek látszólag ártalmatlanok, de károsíthatják a bélrendszer egészségét.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A beleink sokkal többet tesznek értünk, mint hinnénk! Segítenek megemészteni az ételt, csökkentik a gyulladást és felturbózzák az energiaszintünket. „Az optimális bélflóra egészsége azt jelenti, hogy a mikrobiom változatos és stabil, az emésztés panaszmentes, és a szervezet ellenálló a gyulladásokkal szemben” – mondja Janelle Connell, regisztrált dietetikus. „Gyakorlati szinten pedig akkor tudom, hogy egészséges a bélrendszerem, ha kényelmesen, tünetek nélkül tudok sokféle teljes értékű ételt fogyasztani, az emésztésem rendszeres, és a testem energikusnak érződik.”

Ennek ellenére gyakran nem viszonozzuk azt a rengeteg jót, amit a beleink tesznek értünk, ezért a táplálkozási szakértők segítségével összegyűjtöttük azokat a mindennapi szokásokat, amelyek látszólag ártalmatlanok, mégis titokban kárt tehetnek a bélrendszer egészségében.

Krónikus stressz

„A bél és az agy szoros kapcsolatban áll” – magyarázza Connell. „A kortizolhoz hasonló stresszhormonok közvetlenül hatnak erre a bél–agy tengelyre, lassítják az emésztést és megváltoztatják a bélmozgást. Ez nemcsak kellemetlen érzést okozhat, hanem a bélben élő baktériumok összetételét is megváltoztatja. Ha a stresszt nem kezeljük, az növelheti a bél áteresztőképességét, ami nemcsak a bélben, hanem az egész testben fokozott gyulladáshoz vezethet.”

Olvass még a témában

Bár a krónikus stressz kezelése nem könnyű, a mentális egészség megőrzésére irányuló módszerek nemcsak az agy, hanem a bélrendszer számára is előnyösek.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami valójában károsítja a bélrendszered

5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami valójában károsítja a bélrendszered
Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!

Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!
Az, hogy kik voltak a múltban a szexpartnereid befolyásolják a gyermeked vonásait

Az, hogy kik voltak a múltban a szexpartnereid befolyásolják a gyermeked vonásait
Romantikus és határozatlan. Ilyen együtt élni a Halakkal

Romantikus és határozatlan. Ilyen együtt élni a Halakkal
10 bájos ajándékötlet egyéveseknek: az első születésnapra és utána is örömet szereznek

10 bájos ajándékötlet egyéveseknek: az első születésnapra és utána is örömet szereznek
Így óvd meg növényeidet a lisztharmattól

Így óvd meg növényeidet a lisztharmattól
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK