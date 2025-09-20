5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami valójában károsítja a bélrendszered

A beleink sokkal többet tesznek értünk, mint hinnénk! Segítenek megemészteni az ételt, csökkentik a gyulladást és felturbózzák az energiaszintünket. „Az optimális bélflóra egészsége azt jelenti, hogy a mikrobiom változatos és stabil, az emésztés panaszmentes, és a szervezet ellenálló a gyulladásokkal szemben” – mondja Janelle Connell, regisztrált dietetikus. „Gyakorlati szinten pedig akkor tudom, hogy egészséges a bélrendszerem, ha kényelmesen, tünetek nélkül tudok sokféle teljes értékű ételt fogyasztani, az emésztésem rendszeres, és a testem energikusnak érződik.”
Ennek ellenére gyakran nem viszonozzuk azt a rengeteg jót, amit a beleink tesznek értünk, ezért a táplálkozási szakértők segítségével összegyűjtöttük azokat a mindennapi szokásokat, amelyek látszólag ártalmatlanok, mégis titokban kárt tehetnek a bélrendszer egészségében.
Krónikus stressz
„A bél és az agy szoros kapcsolatban áll” – magyarázza Connell. „A kortizolhoz hasonló stresszhormonok közvetlenül hatnak erre a bél–agy tengelyre, lassítják az emésztést és megváltoztatják a bélmozgást. Ez nemcsak kellemetlen érzést okozhat, hanem a bélben élő baktériumok összetételét is megváltoztatja. Ha a stresszt nem kezeljük, az növelheti a bél áteresztőképességét, ami nemcsak a bélben, hanem az egész testben fokozott gyulladáshoz vezethet.”
Bár a krónikus stressz kezelése nem könnyű, a mentális egészség megőrzésére irányuló módszerek nemcsak az agy, hanem a bélrendszer számára is előnyösek.