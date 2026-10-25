4 zseniális tipp lakberendezőktől kis hálóba, ha az ágyad elfoglalja a szoba nagyját

Éjjeliszekrény? Talán. Gardrób? Jó lenne. Egy kis fésülködőasztal? Maximum akkor, ha a falat arrébb tudod tolni.
Pedig attól, hogy az ágy elfoglalja a szoba nagy részét, még egyáltalán nem kell lemondanod a stílusról. Sőt, a lakberendezők szerint ilyenkor éppen az lehet a trükk, hogy nem megpróbálod mindenáron elrejteni a nagy ágyat, hanem tudatosan köré építed a helyiséget. Mutatjuk, hogyan.
1. Vond össze a funkciókat, ahol csak lehet
Egy kis hálóban minden négyzetcentiméter számít, ezért nem biztos, hogy külön kell helyet találnod minden bútornak. Ha az ágy mellett már alig marad néhány centi, érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek egyszerre több feladatot is ellátnak.
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