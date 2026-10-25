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4 zseniális tipp lakberendezőktől kis hálóba, ha az ágyad elfoglalja a szoba nagyját
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4 zseniális tipp lakberendezőktől kis hálóba, ha az ágyad elfoglalja a szoba nagyját

Fehér Dia
Írta 2026.10.25.
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Ha van egy kis hálószobád, valószínűleg ismerős a helyzet: beteszed az ágyat, és nagyjából ezzel véget is ért a lakberendezési projekt. Pedig attól, hogy az ágy elfoglalja a szoba nagy részét, még egyáltalán nem kell lemondanod a stílusról.

Éjjeliszekrény? Talán. Gardrób? Jó lenne. Egy kis fésülködőasztal? Maximum akkor, ha a falat arrébb tudod tolni.

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Pedig attól, hogy az ágy elfoglalja a szoba nagy részét, még egyáltalán nem kell lemondanod a stílusról. Sőt, a lakberendezők szerint ilyenkor éppen az lehet a trükk, hogy nem megpróbálod mindenáron elrejteni a nagy ágyat, hanem tudatosan köré építed a helyiséget. Mutatjuk, hogyan.

1. Vond össze a funkciókat, ahol csak lehet

Egy kis hálóban minden négyzetcentiméter számít, ezért nem biztos, hogy külön kell helyet találnod minden bútornak. Ha az ágy mellett már alig marad néhány centi, érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek egyszerre több feladatot is ellátnak.

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