4 tulajdonság, ami miatt azonnal megbíznak benned az emberek, vagy épp az ellenkezőjét érzik

Ennyi idő kell ahhoz, hogy az agyunk automatikusan megítéljen egy idegen arcot, és ez az első benyomás meglepően makacsul tartja magát: ha hosszabb ideig nézzük az illetőt, elsősorban a saját ítéletünkbe vetett magabiztosságunk nő, maga az ítélet alig változik. Hang alapján valamivel tovább tart kialakítani a benyomást, de ott is csak töredékmásodpercekről van szó. A bizalom tehát nem egyetlen nagy gesztusból épül fel, hanem apró, szinte észrevétlen jelekből, amiket a környezetünk folyamatosan olvas rajtunk.
1. A tekintet stabilitása
Aki képes nyugodtan, de nem erőltetetten tartani a szemkontaktust, azt automatikusan őszintébbnek érzékeljük. Nem a merev bámulásról van szó, hanem arról, hogy valaki nem kapkodja el a pillantását, amikor kényelmetlen kérdés érkezik. A folyamatosan elkalandozó tekintet, a padlóra vagy a telefonra siklás viszont bizonytalanságot sugall, még akkor is, ha az illető egyébként igazat mond. A szemkontaktus tehát nem díszítőelem egy beszélgetésben, hanem az egyik legfontosabb jelzés arról, hogy valaki jelen van, és nem menekül a helyzet elől.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.