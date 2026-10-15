4 tulajdonság, ami miatt azonnal megbíznak benned az emberek, vagy épp az ellenkezőjét érzik

Egy tizedmásodperc is elég ahhoz, hogy eldőljön, valaki megbízhatónak tart-e minket.

Ennyi idő kell ahhoz, hogy az agyunk automatikusan megítéljen egy idegen arcot, és ez az első benyomás meglepően makacsul tartja magát: ha hosszabb ideig nézzük az illetőt, elsősorban a saját ítéletünkbe vetett magabiztosságunk nő, maga az ítélet alig változik. Hang alapján valamivel tovább tart kialakítani a benyomást, de ott is csak töredékmásodpercekről van szó. A bizalom tehát nem egyetlen nagy gesztusból épül fel, hanem apró, szinte észrevétlen jelekből, amiket a környezetünk folyamatosan olvas rajtunk.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A tekintet stabilitása

Aki képes nyugodtan, de nem erőltetetten tartani a szemkontaktust, azt automatikusan őszintébbnek érzékeljük. Nem a merev bámulásról van szó, hanem arról, hogy valaki nem kapkodja el a pillantását, amikor kényelmetlen kérdés érkezik. A folyamatosan elkalandozó tekintet, a padlóra vagy a telefonra siklás viszont bizonytalanságot sugall, még akkor is, ha az illető egyébként igazat mond. A szemkontaktus tehát nem díszítőelem egy beszélgetésben, hanem az egyik legfontosabb jelzés arról, hogy valaki jelen van, és nem menekül a helyzet elől.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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