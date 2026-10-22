4 dolog a kamrában, aminek sokkal hosszabb a szavatossága, mint hinnéd

Van négy olyan alapanyag szinte minden magyar kamrában, amelyet gyakran kidobunk, pedig megfelelő tárolás mellett évekig, van, hogy korlátlan ideig elállnak. Nézzük, melyik ez a négy termék, és hogyan érdemes tárolni őket, hogy tényleg kihozzuk belőlük a maximumot.
1. Száraz bab
A száraz hüvelyesek, így a bab is, alapvetően nagyon stabil élelmiszerek, hiszen a nedvességtartalmuk minimális, ami megakadályozza a baktériumok és penészgombák elszaporodását. Légmentesen záródó edényben, hűvös, sötét helyen tárolva a száraz bab akár több évig is megőrzi a minőségét, bár idővel a külseje megkeményedhet, és hosszabb áztatást, főzést igényelhet. Fontos, hogy ne kerüljön hozzá nedvesség, mert az rontja a minőségét, és érdemes üveg- vagy fémdobozban tartani, hogy a kártevők se tudjanak hozzáférni.
A szemcsék egyenletes, pattanó kemény állaga jó jele annak, hogy a bab még kiváló állapotban van, még akkor is, ha a csomagoláson feltüntetett dátum már réges-régen lejárt.
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