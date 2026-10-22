4 dolog a kamrában, aminek sokkal hosszabb a szavatossága, mint hinnéd

A lejárati dátum sok esetben csak minőségmegőrzési javaslat, nem egészségügyi határidő.

Van négy olyan alapanyag szinte minden magyar kamrában, amelyet gyakran kidobunk, pedig megfelelő tárolás mellett évekig, van, hogy korlátlan ideig elállnak. Nézzük, melyik ez a négy termék, és hogyan érdemes tárolni őket, hogy tényleg kihozzuk belőlük a maximumot.

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1. Száraz bab

A száraz hüvelyesek, így a bab is, alapvetően nagyon stabil élelmiszerek, hiszen a nedvességtartalmuk minimális, ami megakadályozza a baktériumok és penészgombák elszaporodását. Légmentesen záródó edényben, hűvös, sötét helyen tárolva a száraz bab akár több évig is megőrzi a minőségét, bár idővel a külseje megkeményedhet, és hosszabb áztatást, főzést igényelhet. Fontos, hogy ne kerüljön hozzá nedvesség, mert az rontja a minőségét, és érdemes üveg- vagy fémdobozban tartani, hogy a kártevők se tudjanak hozzáférni.

A szemcsék egyenletes, pattanó kemény állaga jó jele annak, hogy a bab még kiváló állapotban van, még akkor is, ha a csomagoláson feltüntetett dátum már réges-régen lejárt. Olvass még a témában Mások megalázásán szórakozunk – tényleg erre valók a tehetségkutatók? Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? Ezt hozza 2026. október 20. a numerológia szerint: stabilitás és szilárd alapok

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