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4 dolog a kamrában, aminek sokkal hosszabb a szavatossága, mint hinnéd
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4 dolog a kamrában, aminek sokkal hosszabb a szavatossága, mint hinnéd

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.22.
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A lejárati dátum sok esetben csak minőségmegőrzési javaslat, nem egészségügyi határidő.

Van négy olyan alapanyag szinte minden magyar kamrában, amelyet gyakran kidobunk, pedig megfelelő tárolás mellett évekig, van, hogy korlátlan ideig elállnak. Nézzük, melyik ez a négy termék, és hogyan érdemes tárolni őket, hogy tényleg kihozzuk belőlük a maximumot.

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1. Száraz bab

Tarkabab
Unsplash

A száraz hüvelyesek, így a bab is, alapvetően nagyon stabil élelmiszerek, hiszen a nedvességtartalmuk minimális, ami megakadályozza a baktériumok és penészgombák elszaporodását. Légmentesen záródó edényben, hűvös, sötét helyen tárolva a száraz bab akár több évig is megőrzi a minőségét, bár idővel a külseje megkeményedhet, és hosszabb áztatást, főzést igényelhet. Fontos, hogy ne kerüljön hozzá nedvesség, mert az rontja a minőségét, és érdemes üveg- vagy fémdobozban tartani, hogy a kártevők se tudjanak hozzáférni.

A szemcsék egyenletes, pattanó kemény állaga jó jele annak, hogy a bab még kiváló állapotban van, még akkor is, ha a csomagoláson feltüntetett dátum már réges-régen lejárt.

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