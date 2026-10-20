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Ez a 4 csillagjegy élete végéig hűséges marad
Pexels

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Ez a 4 csillagjegy élete végéig hűséges marad

Farkas Izabella
Írta 2026.10.20.
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Melyik négy csillagjegy számára a hűség és az elköteleződés a legfontosabb? Mutatjuk, kik azok, akik az asztrológia szerint egy életen át kitartanak a párjuk mellett.

Vannak, akik számára a hűség nem választás kérdése, hanem a szerelem és az elköteleződés alapja. Ha egyszer megtalálják azt az embert, akivel valóban közös jövőt képzelnek el, kitartanak mellette a nehéz időszakokban is. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen ragaszkodó és elkötelezett partner lehet, aki akár egy életen át is hűséges marad.

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1. Bika

A Bika nem szerelmes bele könnyen senkibe, de ha már letette a voksát valaki mellett, onnantól szinte megingathatatlan. Ismerős a helyzet: a baráti társaságban mindenki arról beszél, hogy ideje lenne szakítani, mert a kapcsolat már nem a régi, a Bika mégis kitart, mert számára nem egy rossz hét vagy egy elhúzódó nehéz időszak dönti el, kiben bízhat. Nála a megbízhatóság nem lelkesedés kérdése, hanem döntés, amit egyszer meghozott, és nem szokott visszavonni csak azért, mert éppen nehezebb a mindennapi rutin.

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