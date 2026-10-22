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4 csillagjegy, akinek kevés barátja van
Pexels

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4 csillagjegy, akinek kevés barátja van

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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Az asztrológia szerint négy jegy különösen hajlamos erre a fajta szelektív, de annál mélyebb kötődésre.

Ők nem gyűjtik az ismerősöket, inkább megtartják azt a pár embert, akikről tudják, hogy húsz év múlva is felveszik a telefont éjjel kettőkor.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum

Rák: aki egyszer bejut, onnantól családtag

A Rák nem osztogatja könnyen a bizalmát, mert pontosan tudja, mennyibe kerül, ha rossz helyre teszi. Új embereket inkább hónapokig figyel, mielőtt megnyílna, és sokszor inkább marad otthon egy nyugodt vacsorával a két-három régi barátja társaságában, mint hogy ismeretlenek közé vegyüljön egy zajos buliban. Akit viszont beenged a szűk körébe, azt onnantól a saját családjaként kezeli: emlékszik a születésnapjára, számon tartja a nehéz napjait, és ha kell, kilométereket utazik, hogy ott legyen egy fontos pillanatban.

Ez a 4 csillagjegy sosem mondja, inkább mutatja a szeretetét

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