4 csillagjegy, akinek kevés barátja van

Ők nem gyűjtik az ismerősöket, inkább megtartják azt a pár embert, akikről tudják, hogy húsz év múlva is felveszik a telefont éjjel kettőkor.
Rák: aki egyszer bejut, onnantól családtag
A Rák nem osztogatja könnyen a bizalmát, mert pontosan tudja, mennyibe kerül, ha rossz helyre teszi. Új embereket inkább hónapokig figyel, mielőtt megnyílna, és sokszor inkább marad otthon egy nyugodt vacsorával a két-három régi barátja társaságában, mint hogy ismeretlenek közé vegyüljön egy zajos buliban. Akit viszont beenged a szűk körébe, azt onnantól a saját családjaként kezeli: emlékszik a születésnapjára, számon tartja a nehéz napjait, és ha kell, kilométereket utazik, hogy ott legyen egy fontos pillanatban.
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