Ez a 4 csillagjegy sosem mondja, inkább mutatja a szeretetét

Nem mindenki mondja ki könnyen, hogy szeret. Az asztrológia szerint ez a 4 csillagjegy inkább a tetteivel bizonyítja az érzéseit.

Vannak, akik könnyedén kimondják, hogy szeretnek, mások viszont inkább a tetteikkel bizonyítják az érzéseiket. Az asztrológia szerint ez a 4 csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy szavak helyett apró figyelmességekkel, gondoskodással és megbízható jelenléttel mutassa ki, mennyire fontos neki a másik.

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Bika: a biztonság, amit nem mond ki

A Bika nem az a típus, aki reggel szerelmes üzenettel ébreszt, de az a típus, aki beüzemeli a fűtést, mire hazaérsz, és mindig van otthon a kedvenc kávéd. Számára a gondoskodás egyenlő a biztonsággal: ha valakit szeret, azt akarja, hogy annak az embernek ne kelljen aggódnia semmi miatt, amit ő el tud intézni helyette.

Sokan ezt közönynek olvassák, pedig épp az ellenkezője igaz. Egy Bika akkor érzi magát a legjobban a kapcsolatban, amikor valami kézzelfoghatót tehet a másikért, legyen az egy bepakolt hűtő vagy egy megjavított polc. Olvass még a témában „Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel Miért olyan nagy ügy, ha nem akarunk közös bankszámlát? „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

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