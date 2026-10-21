Ez a 4 csillagjegy sosem mondja, inkább mutatja a szeretetét

Vannak, akik könnyedén kimondják, hogy szeretnek, mások viszont inkább a tetteikkel bizonyítják az érzéseiket. Az asztrológia szerint ez a 4 csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy szavak helyett apró figyelmességekkel, gondoskodással és megbízható jelenléttel mutassa ki, mennyire fontos neki a másik.
Bika: a biztonság, amit nem mond ki
A Bika nem az a típus, aki reggel szerelmes üzenettel ébreszt, de az a típus, aki beüzemeli a fűtést, mire hazaérsz, és mindig van otthon a kedvenc kávéd. Számára a gondoskodás egyenlő a biztonsággal: ha valakit szeret, azt akarja, hogy annak az embernek ne kelljen aggódnia semmi miatt, amit ő el tud intézni helyette.
Sokan ezt közönynek olvassák, pedig épp az ellenkezője igaz. Egy Bika akkor érzi magát a legjobban a kapcsolatban, amikor valami kézzelfoghatót tehet a másikért, legyen az egy bepakolt hűtő vagy egy megjavított polc.
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