Megvan a szám! Pontosan ennyi féle növényt kellene megennünk egy héten

Heti 30 különböző növény elfogyasztása növelheti a bélmikrobióma sokféleségét és egészségét. De mi számít növénynek, és mi egy adagnak?

Számos korábbi és modern tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a napi 5 adag gyümölcs és zöldség elfogyasztása jelentős pozitív hatással lehet hosszú távú egészségére. Sok szakértő azonban úgy véli, hogy az, hogy különféle növényeket fogyasszunk, ugyanolyan fontos lehet.

Miért próbálj meg hetente 30 növényt megenni?

Néha 30 növény kihívásának is nevezik, de az ötlet, hogy hetente 30 féle növényt együnk, több, mint divat vagy egy átlagos social media challenge: a háttérben ugyanis valódi tudomány áll. Hetente 30 különféle növény elfogyasztása csökkentheti a rák kockázatát, és elősegítheti, hogy az életkor előrehaladtával is egészséges maradj.

A különféle növényi ételek fogyasztása a bélmikrobióma – a bélrendszerben élő baktériumok és egyéb kórokozók közössége – egészsége szempontjából is fontos. Ennek az az oka, hogy a növények prebiotikumoknak nevezett anyagokat tartalmaznak, amelyek üzemanyagot adnak a „jó" bélbaktériumoknak.

A növényekben található prebiotikumok különböző típusú rostokat és más szénhidrátokat, valamint polifenoloknak nevezett vegyi anyagokat tartalmaznak. A polifenolok számos növény színéért felelősek, emellett antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. A változatosabb, jótékony baktériumokban gazdag mikrobióma összefüggésbe hozható a jobban működő és rugalmasabb bélrendszerrel.

Néhány tudós úgy gondolja, hogy akár a hosszabb és egészségesebb élethez is hozzájárulhat az, hogy milyen állapotban van a bélmikrobiómád.

