3 apró jel, hogy a tested több magnéziumot kér

A magnézium egy létfontosságú ásványi anyag, amely alapvető szerepet játszik a szervezet számos biológiai folyamatában. Az emberek zöménél azonban gyakran előfordul, hogy magnéziumhiányban szenvednek, anélkül, hogy tudnának róla. A mindennapi rohanás, a helytelen táplálkozás és a stressz könnyedén kimerítheti magnéziumtartalékainkat, ami különféle tünetekben nyilvánulhat meg. Íme három apró jel, melyek arra utalhatnak, hogy a tested több magnéziumot kér.
Izomgörcsök és rángások
Az izomgörcsök és rángások az egyik leggyakoribb jele annak, hogy szervezeted nem kap elegendő mennyiségű magnéziumot. A magnézium elengedhetetlen az izom- és idegrendszer megfelelő működéséhez, és a hiánya izomfeszültséghez, görcsökhöz vezethet. Ha gyakran tapasztalsz éjszakai lábgörcsöket vagy kellemetlen rángásokat a szemed környékén, érdemes több magnéziumhoz jutni az étrendeden keresztül.
Magnéziumban gazdag élelmiszerek például a zöld leveles zöldségek, magvak és diófélék, valamint a teljes kiőrlésű gabonák. Ezekből érdemes rendszeresen fogyasztani, hogy elég magnézium jusson a szervezetedbe.