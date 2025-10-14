3 házi gyógymód, amivel enyhítheted az isiász kínjait

Hideg-meleg váltott borogatás az akut fájdalomra
Az egyik leghatékonyabb módszer az akut isiász okozta fájdalom enyhítésére a hideg-meleg váltott borogatás. A hideg borogatás csökkenti a gyulladást és fájdalmat, míg a meleg borogatás segít ellazítani a feszült izmokat. Ehhez szükséged lesz egy jégakkut, vagy egy zacskó fagyasztott zöldséget és egy melegvizes palackot.
Először helyezd a hideg borogatást közvetlenül a fájdalmas területre, körülbelül 15-20 percig. Ezt követően cseréld le a hideg borogatást melegre, amelyet szintén 15-20 percig hagyj a területen. Alternatív használatával akár napi többször is alkalmazhatod ezt a kezelést, amíg az isiászos fájdalom csökkenni nem kezd.
