3 házi gyógymód, amivel enyhítheted az isiász kínjait

Az isiász, orvosi nevén ülőideg gyulladás, gyakori probléma, amely szinte bárki életét megkeserítheti. Jellemzően az alsó hátból indul ki, és a lábakba sugárzó fájdalommal jár, amely időnként elviselhetetlen lehet. Bár orvosi kezelés nélkül a helyzet súlyosbodhat, szerencsére léteznek olyan otthoni megoldások, amelyek segíthetnek enyhíteni a tüneteket. Nézzünk meg három hatékony, természetes gyógymódot, amelyeket könnyedén alkalmazhatsz otthon!

Hideg-meleg váltott borogatás az akut fájdalomra

Az egyik leghatékonyabb módszer az akut isiász okozta fájdalom enyhítésére a hideg-meleg váltott borogatás. A hideg borogatás csökkenti a gyulladást és fájdalmat, míg a meleg borogatás segít ellazítani a feszült izmokat. Ehhez szükséged lesz egy jégakkut, vagy egy zacskó fagyasztott zöldséget és egy melegvizes palackot.

Először helyezd a hideg borogatást közvetlenül a fájdalmas területre, körülbelül 15-20 percig. Ezt követően cseréld le a hideg borogatást melegre, amelyet szintén 15-20 percig hagyj a területen. Alternatív használatával akár napi többször is alkalmazhatod ezt a kezelést, amíg az isiászos fájdalom csökkenni nem kezd.

