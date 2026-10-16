3 frizuravágási technika, ami legalább 5 évet fiatalít az arcon – a mesterfodrászok szerint

A fiatalos frizura titka nem feltétlenül a haj hosszában vagy színében rejlik. Mutatjuk, milyen fazonok keretezik előnyösen az arcot, és segítenek frissebb, üdébb megjelenést elérni.

Három konkrét vágási technika létezik, amit a szakmában rendszeresen ajánlanak azoknak, akik pár év nélkül szeretnének kinézni anélkül, hogy drasztikusan megváltoztatnák a megjelenésüket.

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1. Lágy, arc körüli rétegezés

A legtöbb tapasztalt fodrász szerint az egyik leghatékonyabb eszköz az úgynevezett arckeretező réteg, vagyis amikor a haj hossza és vastagsága az arc vonalához igazodik, nem pedig egyenletesen fut végig a fejen. Ez a technika kiemeli a járomcsontot, eltereli a figyelmet az állvonal ellazulásáról, és lágyítja azokat a vonásokat, amelyeket az idő élesebbé tesz. A lényeg, hogy a rétegek ne essenek pontosan egy vonalba az állal, hanem valamivel afölött vagy alatt kezdődjenek, így a tekintet nem egy adott pontra, hanem az egész arcra terelődik.

Ez a vágás különösen jól működik vállig érő vagy annál hosszabb hajnál, és szinte bármilyen hajtípuson alkalmazható, legyen szó egyenes vagy hullámos szálról. A kulcs az, hogy a fodrász ne egyenes vonalban vágja a rétegeket, hanem enyhén ívelt mozdulatokkal, amelyek a mozgást és a könnyedséget hangsúlyozzák. Olvass még a témában A 30 perces arcmosási trükk, ami tényleg bevált – a bőrgyógyászom tanította Túl sok a feketéd? 10 mód, ahogyan a világos színeket hordhatod télen 5 ruhadarab, amit idén tavasszal újra előveszünk – és 5, amit elengedünk Így szabadulj meg a repedezett saroktól – és viselj szandált bátran

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