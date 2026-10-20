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3 dolog a dohányzóasztalon, amitől az egész nappali rendetlennek tűnik – könnyen változtathatsz rajta
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3 dolog a dohányzóasztalon, amitől az egész nappali rendetlennek tűnik – könnyen változtathatsz rajta

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.20.
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A távirányítók, a félig feltekert töltőkábelek és a bögrealátét nélkül hagyott poharak nyoma önmagában is elég ahhoz, hogy az egész szoba elhanyagoltnak tűnjön, még akkor is, ha minden más makulátlan.

A dohányzóasztal azért különleges bútordarab, mert ez az a felület, amit a szemünk szinte automatikusan megpásztáz, amikor belépünk egy nappaliba. Alacsonyan van, középen helyezkedik el, és általában pont abban a magasságban, ahová leülve a tekintetünk leszalad. Ha ezen a felületen vizuális zaj uralkodik, az agyunk azt az üzenetet kapja, hogy a tér rendezetlen, függetlenül attól, hogy a kanapé párnái milyen szépen vannak elrendezve.

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A távirányító-káosz, ami mindig visszatér

Egy átlagos háztartásban könnyen összegyűlik négy-öt távirányító: a tévéé, a hangprojektoré, a légkondicionálóé, esetleg még a szobai ventilátoré is. Ezek külön-külön apró tárgyak, de amint egymás hegyén-hátán hevernek, azonnal rendetlenség-érzetet keltenek. A megoldás nem bonyolult, mégis sokan halogatják: egy kis fonott kosár, egy fém tároló vagy akár egy levehető tetejű doboz az asztal sarkán önmagában képes eltüntetni ezt a problémát. A lényeg, hogy legyen egy kijelölt hely, ahová minden távirányító visszakerül használat után, különben az egész rendszer két nap alatt visszaáll az eredeti állapotába.

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