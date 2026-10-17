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3 csillagjegy, akinek óriási az igazságérzete
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3 csillagjegy, akinek óriási az igazságérzete

Farkas Izabella
Írta 2026.10.17.
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Nem mindenki képes csendben maradni, ha valakit méltánytalanság ér. Ez a három csillagjegy különösen erős igazságérzettel rendelkezhet.

Vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek szó nélkül elmenni az igazságtalanság mellett, még akkor sem, ha ezzel konfliktust vállalnak, vagy éppen saját maguknak okoznak kellemetlenséget. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen érzékenyek arra, ha valakit méltánytalanul kezelnek, és fontos számukra, hogy mindenki megkapja azt, ami megilleti. Számukra az igazság nem pusztán elv, hanem olyan érték, amelyből nehezen engednek.

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1. Mérleg – Nem bírja elviselni az igazságtalanságot

A Mérleg számára a méltányosság és a kiegyensúlyozottság alapvető értékek, ezért különösen rosszul viseli, ha valakivel igazságtalanul bánnak. Gyakran igyekszik meghallgatni a különböző álláspontokat, mielőtt véleményt formálna, és nem szereti, ha valaki kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt. Ha úgy látja, hogy valakit hátrány ér, szívesen közbelép, még akkor is, ha ezzel kellemetlen helyzetbe kerül. Fontos számára, hogy a vitákban mindenki lehetőséget kapjon a megszólalásra, és ne a hangosabb vagy erőszakosabb fél akarata érvényesüljön. Bár néha túl sokáig mérlegeli a lehetőségeket, ha egyszer felismeri az igazságtalanságot, nehezen tesz úgy, mintha nem venné észre.

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