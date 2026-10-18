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3 csillagjegy, akinek jobban kellene vigyáznia az egészségére ősszel
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3 csillagjegy, akinek jobban kellene vigyáznia az egészségére ősszel

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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A bolygómozgások az önmagunkra fordított figyelem fontosságára emlékeztethetnek. Nézd meg, mely csillagjegyeknek érdemes tudatosabban vigyázniuk magukra ősszel!

Az őszi időszakban a rövidülő nappalok, a hűvösebb idő és a felgyorsult hétköznapok miatt könnyű háttérbe szorítani a pihenést. Az asztrológia szimbolikus értelmezése szerint az aktuális bolygómozgások három csillagjegyet is arra ösztönözhetnek, hogy tudatosabban figyeljenek a testi-lelki egyensúlyukra. Ez nem betegségek előrejelzését jelenti, sokkal inkább emlékeztető arra, hogy az egészségünket nem érdemes az utolsó helyre sorolni.

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Kos – Ne hajtsd túl magad!

A Kos lendületes, céltudatos jegy, amelynek szülöttei hajlamosak akkor is továbbmenni, amikor már szükségük lenne egy kis pihenésre. A Szaturnusz Kosban zajló hátráló mozgása az asztrológiai értelmezés szerint az önfegyelem és a határok kérdését helyezheti előtérbe. Nem kell minden feladatot azonnal megoldanod, és attól sem leszel kevésbé hatékony, ha időnként megállsz feltöltődni. Ősszel különösen fontos lehet, hogy ne zsúfold tele a napjaidat, és a rendszeres alvásra, valamint a kikapcsolódásra is jusson időd.

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