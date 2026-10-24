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3 csillagjegy, aki hajlamos túlvállalni magát
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3 csillagjegy, aki hajlamos túlvállalni magát

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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Mindig mindenki számíthat rájuk, de közben saját magukat hajlamosak a végletekig hajszolni. Ez a három csillagjegy gyakran többet vállal, mint amennyit elbír.

Vannak, akik akkor is újabb feladatokat vállalnak magukra, amikor már alig marad idejük pihenni. Nehezen mondanak nemet, szeretnének mindenkinek megfelelni, vagy egyszerűen úgy érzik, mindent nekik kell kézben tartaniuk. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy a kelleténél több terhet vegyen a vállára.

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Szűz – aki mindent tökéletesen akar megoldani

A Szűz számára nehéz lehet félbehagyni egy feladatot, ha úgy érzi, még lehetne rajta javítani. Felelősségteljes, alapos és megbízható, ezért gyakran olyan teendőket is magára vállal, amelyek valójában másokra tartoznának. Ha valaki segítséget kér tőle, könnyen félreteszi a saját terveit, mert úgy gondolja, gyorsabban és jobban meg tudja oldani a problémát, ha ő intézi el. A maximalizmusa azonban könnyen a túlterheltség csapdájába sodorhatja: még akkor is dolgozik, amikor már rég megérdemelné a pihenést. A Szűznek érdemes megtanulnia, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie, és attól sem lesz kevésbé értékes, ha néha nemet mond.

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