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3 csillagjegy, aki hajlamos a túlköltekezésre
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3 csillagjegy, aki hajlamos a túlköltekezésre

Váradi Petra
Írta 2026.10.16.
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A luxus, a szépség vagy az új élmények könnyen vásárlásra csábíthatnak. Az asztrológia szerint ez a három jegy különösen hajlamos lehet a túlköltekezésre.

Van, aki minden vásárlás előtt alaposan átgondolja, valóban szüksége van-e az adott termékre, más viszont könnyen elcsábul egy szép ruhának, egy különleges élménynek vagy egy kihagyhatatlannak tűnő ajánlatnak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyekre különösen jellemző lehet, hogy az érzelmeik vagy a pillanatnyi vágyaik felülírják a pénzügyi megfontolásokat. Lássuk, kik azok, akiknek érdemes jobban odafigyelniük a költéseikre!

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

1. Oroszlán – Szereti a luxust és a különleges dolgokat

Az Oroszlán számára fontos, hogy jól érezze magát a bőrében, és ezt gyakran a környezetével is szeretné megosztani. Szívesen költ minőségi ruhákra, látványos kiegészítőkre és különleges élményekre, mert úgy érzi, ezek hozzátesznek az életéhez. Nem feltétlenül a státusz hajszolása vezérli: egyszerűen szereti a szépet, és nem szívesen mond le arról, ami örömet okoz neki. A probléma akkor kezdődik, amikor a vágyott életszínvonal fontosabbá válik annál, hogy mennyi pénz marad a hónap végére. Az Oroszlánnak sokat segíthet, ha előre meghatározza a szórakozásra és a nem létfontosságú vásárlásokra szánt keretet.

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