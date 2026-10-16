3 csillagjegy, aki hajlamos a túlköltekezésre

A luxus, a szépség vagy az új élmények könnyen vásárlásra csábíthatnak. Az asztrológia szerint ez a három jegy különösen hajlamos lehet a túlköltekezésre.

Van, aki minden vásárlás előtt alaposan átgondolja, valóban szüksége van-e az adott termékre, más viszont könnyen elcsábul egy szép ruhának, egy különleges élménynek vagy egy kihagyhatatlannak tűnő ajánlatnak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyekre különösen jellemző lehet, hogy az érzelmeik vagy a pillanatnyi vágyaik felülírják a pénzügyi megfontolásokat. Lássuk, kik azok, akiknek érdemes jobban odafigyelniük a költéseikre!

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Oroszlán – Szereti a luxust és a különleges dolgokat

Az Oroszlán számára fontos, hogy jól érezze magát a bőrében, és ezt gyakran a környezetével is szeretné megosztani. Szívesen költ minőségi ruhákra, látványos kiegészítőkre és különleges élményekre, mert úgy érzi, ezek hozzátesznek az életéhez. Nem feltétlenül a státusz hajszolása vezérli: egyszerűen szereti a szépet, és nem szívesen mond le arról, ami örömet okoz neki. A probléma akkor kezdődik, amikor a vágyott életszínvonal fontosabbá válik annál, hogy mennyi pénz marad a hónap végére. Az Oroszlánnak sokat segíthet, ha előre meghatározza a szórakozásra és a nem létfontosságú vásárlásokra szánt keretet.

5 csillagjegy, akiknek a Szaturnusz most megmutatja, hol kellene végre lassítaniuk

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.