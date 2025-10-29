A Te zuhanyrózsád hogy néz ki? Ezzel fújd be és ennyit hagyd hatni
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / A Te zuhanyrózsád hogy néz ki? Ezzel...

A Te zuhanyrózsád hogy néz ki? Ezzel fújd be és ennyit hagyd hatni

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.29.

A fürdőszoba tisztasága és karbantartása nemcsak esztétikai kérdés, hanem az egészség megőrzéséhez is hozzájárul. Sokan elfeledkeznek a zuhanyrózsa megfelelő tisztításáról, ami idővel nemcsak, hogy nem működik optimálisan, de baktériumok, a kialakuló vízkőlerakódás miatt komoly problémát is okozhat. Azonban néhány egyszerű lépéssel a zuhanyírózsa újra csillogó és vízkőmentes lehet.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A vízkő egyik leggyakoribb ellenségünk a háztartásban, és sajnos a zuhanyfej sem kivétel. Amellett, hogy a vízkő jelentősen csökkentheti a víz áramlását, a zuhanyrózsa apró réseiben baktériumok tapadhatnak meg. Ez különösen problémás lehet azok számára, akik érzékeny bőrrel rendelkeznek vagy légzőszervi panaszokkal küzdenek. Magától értetődő, hogy a rendszeres karbantartás elengedhetetlen, ám hogyan is kezdjünk neki?

A házi megoldás

Az ecet és a citromlé két kiváló természetes tisztítószer, melyek segíthetnek a zuhanyrózsa eredeti állapotának visszaállításában.

– Az ecet használatához töltsünk egy zacskót félig ecettel, majd helyezzük bele a zuhanyrózsát, úgy, hogy teljesen ellepje.
– Hagyjuk hatni legalább egy éjszakán át.
– Reggel vegyük ki a zuhanyrózsát, alaposan öblítsük le, majd puha ruhával töröljük szárazra.

Olvass még a témában

Ugyanígy a citromlé is hasonló hatást ér el, csak ebben az esetben áztassuk a rózsát a kifacsart citromlébe.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat

„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat
Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint

Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint
Óriási különbség lehet két gyertya között – az Aroma Auránál minőségi szójaviasz gyertyák készülnek

Óriási különbség lehet két gyertya között – az Aroma Auránál minőségi szójaviasz gyertyák készülnek
5 jel, amit az univerzum akkor küld, amikor minden kezd jóra fordulni 

5 jel, amit az univerzum akkor küld, amikor minden kezd jóra fordulni 
A norvégok tudnak valamit. A koselig szokással könnyen átvészelik a hátralévő hideget

A norvégok tudnak valamit. A koselig szokással könnyen átvészelik a hátralévő hideget
A Netflix új sorozata, A párduc, egy igazi mestermű – Láttad már?

A Netflix új sorozata, A párduc, egy igazi mestermű – Láttad már?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK