Zsíros a tűzhelyed? Ezzel a módszerrel olyan lesz, mint újkorában

A főzés közben kifröccsenő olaj, a serpenyőből felszálló zsírpára és a ráégett ételmaradékok idővel makacs réteget képezhetnek a tűzhelyen. A megszáradt szennyeződések nemcsak a főzőfelületet, hanem a kezelőgombok környékét, a széleket és a falicsempét is elcsúfíthatják. Szerencsére nem feltétlenül kell erős súrolószerekhez nyúlnod ahhoz, hogy a tűzhely ismét tiszta és ragyogó legyen.
Miért olyan nehéz eltávolítani a rászáradt zsírt?
A friss zsír általában könnyen letörölhető, ám a hő hatására a szennyeződés rászáradhat, sőt rá is éghet a felületre. Ha a zsír ételmaradékokkal keveredik, még nehezebb lehet eltávolítani, különösen akkor, ha a tisztítás hosszabb ideig elmarad.
A hagyományos, hideg vizes áttörlés ilyenkor kevésnek bizonyulhat. A meleg, mosogatószeres víz segít fellazítani a zsírt, így kevesebb súrolással is tisztább lehet a felület.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.