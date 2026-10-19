Zsíros a tűzhelyed? Ezzel a módszerrel olyan lesz, mint újkorában

Ráégett zsír és makacs foltok csúfítják el a tűzhelyedet? Mutatjuk, hogyan tisztíthatod meg kíméletesen, hogy újra ragyogó legyen.

A főzés közben kifröccsenő olaj, a serpenyőből felszálló zsírpára és a ráégett ételmaradékok idővel makacs réteget képezhetnek a tűzhelyen. A megszáradt szennyeződések nemcsak a főzőfelületet, hanem a kezelőgombok környékét, a széleket és a falicsempét is elcsúfíthatják. Szerencsére nem feltétlenül kell erős súrolószerekhez nyúlnod ahhoz, hogy a tűzhely ismét tiszta és ragyogó legyen.

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Miért olyan nehéz eltávolítani a rászáradt zsírt?

A friss zsír általában könnyen letörölhető, ám a hő hatására a szennyeződés rászáradhat, sőt rá is éghet a felületre. Ha a zsír ételmaradékokkal keveredik, még nehezebb lehet eltávolítani, különösen akkor, ha a tisztítás hosszabb ideig elmarad.

A hagyományos, hideg vizes áttörlés ilyenkor kevésnek bizonyulhat. A meleg, mosogatószeres víz segít fellazítani a zsírt, így kevesebb súrolással is tisztább lehet a felület. Olvass még a témában Kipróbáltam a japán rendrakási módszert – egy hónap alatt többet tanultam magamról, mint vártam 4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak A mediterrán életem, amihez el sem kellett költöznöm Magyarországról 5 dolog, amit SOHA ne tisztíts fertőtlenítős törlőkendővel

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