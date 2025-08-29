Ez a zenei műfaj csökkenti a szorongást – kutatások szerint
Ez a zenei műfaj csökkenti a szorongást – kutatások szerint

Farkas Izabella
2025.08.29.

A zene ereje az emberi élet szerves része, hiszen képes hatni az érzelmeinkre, kifejezni a kimondhatatlant, és akár gyógyírként szolgálni a léleknek. Sokak számára a mindennapok fontos eleme, és különböző zenei műfajok különböző hatást válthatnak ki belőlünk. Közismert, hogy a boldog, energikus dalok felvidítanak, míg a melankolikus dallamok hozzájárulhatnak a szomorúság érzéséhez. Azonban egy műfaj különösen kiemelkedik, ha a szorongás csökkentéséről van szó, és ez nem más, mint a klasszikus zene.

A zene mindig is fontos része volt az emberi életnek: segít kifejezni azt, amit szavakkal nehéz, felidézi az emlékeket, és képes pillanatok alatt megváltoztatni a hangulatunkat. Valószínűleg te is tapasztaltad már, hogy egy vidám, pörgős dal feldobja a napodat, míg egy lassabb, melankolikus dallam inkább befelé fordít. Nem véletlen, hogy a tudósok évtizedek óta vizsgálják, hogyan hat a zene az agyra és az érzelmeinkre.

Mit mondanak a kutatások?

A McGill Egyetem kutatói például egy 2013-as áttekintésben [Trends in Cognitive Sciences folyóiratban] kimutatták, hogy a zene hallgatása fokozza a dopamin nevű „örömhormon” termelődését, ami a jutalomérzéshez kapcsolódik. Ez magyarázza, miért tud egy jó zene szinte azonnali boldogságérzetet kiváltani.

Egy 2017-es metaanalízis a Journal of Music Therapy-ben arra jutott, hogy a klasszikus zene különösen hatékony a szorongás csökkentésében. A vizsgálatokban résztvevők már 20–30 perc hallgatás után nyugodtabbnak érezték magukat, és kimutathatóan csökkent a pulzusuk és a kortizolszintjük is.

A műtéti előkészületeknél is kimutatták a zene erejét: egy 2019-es kutatás (British Journal of Surgery) szerint a páciensek, akik beavatkozás előtt Mozartot vagy Bachot hallgattak, szignifikánsan alacsonyabb szorongást és vérnyomást mutattak, mint azok, akik csendben várakoztak.

