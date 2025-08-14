Így készül a világ legfinomabb falafelje. Ha a húst (néha) leváltanád

Az utóbbi években egyre többen fordulnak a növényi alapú étrend felé, akár egészségügyi okokból, akár azért, mert szeretnének valamit tenni a környezetvédelemért. A húsfogyasztás csökkentése nemcsak modern trendként van jelen, hanem valódi előnyökkel jár az egészségre nézve is. A vegetáriánus étrend gyakran alacsonyabb kalóriatartalmú, kevesebb telített zsírsavat tartalmaz, és gazdagabb rostokban és vitaminokban. Ezért is érdemes a hagyományos húsételeket időnként egészséges növényi alternatívával helyettesíteni.

A falafel története és kultúrája

A falafel egy hagyományos közel-keleti étel, amelyet elsősorban csicseriborsóból vagy babból készítenek. Ez az étel évszázadok óta része a Közel-Kelet gasztronómiájának, és népszerű utcai ételként vonult be a köztudatba. A falafel eredetileg Egyiptomból származhat, de mára a világ számos országában elterjedt és különféle variációkban készítik.

A falafel ízletes, ropogós falatkák formájában kerül az asztalra, amelyek kívül ropogósak, belül pedig puhák. Kiváló forrása a növényi fehérjének, ráadásul tele van ízletes fűszerekkel, mint például koriander, kömény és fokhagyma, amelyek gazdagítják az aromáját.