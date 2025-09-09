A világ 5 legérdekesebb gyógyító szokása – tudomány is támogatja őket

A hagyományos kínai orvoslás egyik legismertebb módszere az akupunktúra, amely évszázadok óta használt technika a test balanszírozására. Az akupunktúra során apró tűket helyeznek el a test pontjain, hogy aktiválják az energiaáramlást, amit qi-nek neveznek. Az elmélet szerint a megfelelő energiaáramlás helyreállításával a testi diszkomfortérzet és a betegségek is enyhülnek.
Tradicionális kínai akupunktúra
Tudományos kutatások is megerősítik ennek a gyakorlatnak a hatékonyságát. Például a National Institutes of Health által végzett tanulmányok azt mutatják, hogy az akupunktúra segíthet a krónikus fájdalom kezelésében, különösen a hátfájás, az arthritis és a migrén esetén.