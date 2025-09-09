A világ 5 legérdekesebb gyógyító szokása – tudomány is támogatja őket
Unsplash

Címlap / Életmód / Egészség / A világ 5 legérdekesebb gyógyító...

A világ 5 legérdekesebb gyógyító szokása – tudomány is támogatja őket

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

A hagyományos kínai orvoslás egyik legismertebb módszere az akupunktúra, amely évszázadok óta használt technika a test balanszírozására. Az akupunktúra során apró tűket helyeznek el a test pontjain, hogy aktiválják az energiaáramlást, amit qi-nek neveznek. Az elmélet szerint a megfelelő energiaáramlás helyreállításával a testi diszkomfortérzet és a betegségek is enyhülnek.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Tradicionális kínai akupunktúra

Tudományos kutatások is megerősítik ennek a gyakorlatnak a hatékonyságát. Például a National Institutes of Health által végzett tanulmányok azt mutatják, hogy az akupunktúra segíthet a krónikus fájdalom kezelésében, különösen a hátfájás, az arthritis és a migrén esetén.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen
Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján
Innen tudhatod, mennyi vízre van szüksége a szobanövényeidnek télen

Innen tudhatod, mennyi vízre van szüksége a szobanövényeidnek télen
„Alacsonyabb pasival nem randizok!” – 9 ok, ami miatt NEM-et mondhat a nő

„Alacsonyabb pasival nem randizok!” – 9 ok, ami miatt NEM-et mondhat a nő
Ettél már Krumpellót? Két magyar fiatal mennyei, különleges street food ételeket alkotott, most állandó üzletük is megnyílt

Ettél már Krumpellót? Két magyar fiatal mennyei, különleges street food ételeket alkotott, most állandó üzletük is megnyílt
„Bármikor újra tudod kezdeni” – 5 mantra, ami felállít a padlóról

„Bármikor újra tudod kezdeni” – 5 mantra, ami felállít a padlóról
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK