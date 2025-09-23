Ezekben az országokban él a legtöbb vegetáriánus lakos
Ezekben az országokban él a legtöbb vegetáriánus lakos

Farkas Izabella
Írta 2025.09.23.

A vegetáriánus életmód népszerűsége világszerte folyamatosan növekszik, és egyre több országban válik a mindennapi kultúra részévé. Bár sok országban egyre több az emberek által tudatosan választott növényi alapú étrend, vannak országok, ahol a vegetáriánus életmód már évszázadok óta mélyen gyökerezik a hagyományokban. Három ilyen országot emelünk ki, ahol a vegetáriánusok jelentős hányadban vannak jelen.

India: A vegetáriánusok fellegvára

India minden kétséget kizáróan az egyik legnagyobb vegetáriánus közösséget tudhatja magáénak. Az ország lakosságának jelentős része, becslések szerint több mint 30%-a vegetáriánus, amely sokkal inkább a kulturális és vallási hagyományoknak, mintsem az újkori diéta-trendeknek köszönhető.

Az indiai vegetáriánus étrend nagy részét a hinduizmus és a buddhizmus vallásos meggyőződései határozzák meg. A vegetáriánus étrend Indian hosszú történelmén keresztül szorosan kapcsolódott ahhoz az eszméhez, hogy elkerülje az élőlények általi szenvedést. Nem csoda, hogy az indiai konyha gazdag és sokszínű vegetáriánus fogásaival az egyik legváltozatosabb a világon.

