Ezekben az országokban él a legtöbb vegetáriánus lakos

India: A vegetáriánusok fellegvára
India minden kétséget kizáróan az egyik legnagyobb vegetáriánus közösséget tudhatja magáénak. Az ország lakosságának jelentős része, becslések szerint több mint 30%-a vegetáriánus, amely sokkal inkább a kulturális és vallási hagyományoknak, mintsem az újkori diéta-trendeknek köszönhető.
Az indiai vegetáriánus étrend nagy részét a hinduizmus és a buddhizmus vallásos meggyőződései határozzák meg. A vegetáriánus étrend Indian hosszú történelmén keresztül szorosan kapcsolódott ahhoz az eszméhez, hogy elkerülje az élőlények általi szenvedést. Nem csoda, hogy az indiai konyha gazdag és sokszínű vegetáriánus fogásaival az egyik legváltozatosabb a világon.
